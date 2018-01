Ehrenmitglied wird Schützenkönig

Bei der Jahresabschlussfeier des Schützenvereins Hubertus Stangenroth fand traditionell die Königsproklamation statt. Schützenmeister Bernd Schmitt nahm die Königsproklamation vor und verlas die Gewinner des Robin Hood- und des Weihnachtsschießens.

Schützenkönig wurde Gründungs- und Ehrenmitglied Kolonat Edelmann mit einen 156 Teiler, gefolgt vom 1.Ritter Michael Metz mit einem 201 Teiler und dem 2.Ritter, Siegfried Zehe mit einem 194 Teiler.

Jugendkönig wurde Lukas Schoch mit einem 116 Teiler, 1. Ritter wurde Sandro Schmitt mit einem 277 Teiler begleitet wurden beide vom 2.Ritter Tim Fleischmann mit einem 482 Teiler.

Der Willi Kirchner-Gedächtnispokal ging in diesem Jahr an Edgar Metz.

Bei der Jugendnadel errang Nils Reitelbach den 1. Platz gefolgt von Tim Fleischmann auf Platz 2 und Sandro Schmitt belegte den 3.Platz.

Bei der Weihnachtsglücksscheibe der Jugend landete Anja Schmitt auf dem 1.Platz gefolgt von Lukas Schoch und Nils Reitelbach.

In der Schützenklasse gewann Christian Metz die Weihnachtsglücksscheibe gefolgt von Edgar Metz auf Platz 2. Sigrid Zehe belegte den 3. Platz.

Bei der Bogenabteilung schoss sich Nils Reitelbach zum Jugend Robin Hood gefolgt von seinem ersten Getreuen Little John alias Lukas Schoch und dem zweiten getreuen Bruder Tuck Tim Fleischmann.

In der Schützenklasse wurde Tobias Kirchner Robin Hood. Little John wurde Lena Metz, gefolgt vom zweiten Getreuen Michael Metz.