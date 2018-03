Ehepaar Kessler und Andreas Schmitt in Oerlenbach gewürdigt

Am vergangenen Sonntag führte Bürgermeister Franz Kuhn im Rathaus die Verleihung der Kulturehrenbriefe der Gemeinde Oerlenbach durch.



Die Preisträger Ulrike und Johannes Kessler gründeten 1987, also schon vor 31 Jahren die Familiengottesdienstband "Shalom" in Ebenhausen, und seit dieser Zeit stehen sie an der Spitze dieser Gruppe. Sie leiten die Band und organisieren die Auftritte, sowohl bei den kirchlichen, als auch bei den vielen weltlichen Anlässen und bereichern somit das kulturelle Leben in der Gemeinde und darüber hinaus. Ein paar Stammmusiker und -sänger bilden das Gerüst der Band, ansonsten ist sie offen, und es ist jeder willkommen, der mitmachen möchte. Dies war und ist den beiden sehr wichtig, dass jeder, egal ob Jung oder Alt, der sich einbringen möchte, dies auch tun kann. So bietet sich natürlich auch die Möglichkeit, bei den musikalischen Auftritten, sich mit nicht so geläufigen Instrumenten, wie zum Beispiel Geige oder Kontrabass, einzubringen. Und dies bereichert die Gruppe ungemein.



Als kleine Gruppe begonnen

Als kleine Gruppe haben sie damals, 1987, angefangen und waren auf der Empore in der Kirche in Ebenhausen und sangen, begleitet von Orgel und Gitarre, ihre ersten Lieder. Über die Jahre und Jahrzehnte haben dann über 300 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Band mit einem Instrument oder bei einem der dann folgenden Musicalprojekte mitgewirkt.



Die Eheleute Kessler verstanden es von Anfang an, Kinder und Jugendliche für ihre Arbeit zu begeistern, zu der immer wieder Kinder und Jugendliche stoßen, so dass es nie ein Engpass in der Besetzung der einzelnen Rollen beziehungsweise Gruppen gab. Und so wagten sie sich bereits drei Jahre nach der Gründung der "Fago Band" an ihre erste Musical-Aufführung beim Seniorenadvent in Ebenhausen. Dieses Musical, mit dem Titel "Vater Martin", kam bei den Besuchern außerordentlich gut an. Die Darbietung und Besucherresonanz waren überwältigend, und der großartige Erfolg mit diesem Stück ermutigte die beiden schließlich, dieses Musicalprojekt fortan alle zwei Jahre durchzuführen. So konnten sie bisher insgesamt zwölf Musicals in beeindruckender Weise aufführen.



Zu Beginn fanden diese Musicals immer beim Seniorennachmittag im Advent und dann zu Weihnachten in der Kirche statt. In letzter Zeit wird das Musical immer in der Adventszeit in der Kirche in Ebenhausen gespielt. Darüber hinaus haben sie auch mit ihren Musical-Auftritten in zehn anderen Gemeinden des Landkreises Bad Kissingen und Schweinfurt ihre Besucher begeistert. Ein Höhepunkt war dabei sicherlich der Open Air Auftritt zum 25-jährigen Jubiläum im Rahmen des "Saale Musicums" auf der Trimburg, als die Gruppe mit 45 Akteuren in einer beeindruckenden Aufführung die Zuschauer begeisterte.



In Jugendarbeit und Kindergarten engagiert



Neben der Musik hat sich Ulrike Kessler auch sehr in der Jugendarbeit engagiert. Sie hat bei der Gründung der KLJB in Ebenhausen mitgewirkt und war einige Jahre deren Vorsitzende. Sie war Mitinitiatorin des Jugendtreffs im Gößmannkeller und war auch bei der Betreuung der Jugendlichen tätig. Johannes Kessler war sechs Jahre Kindergartenvorstand. In dieser Zeit wurde eine dritte Gruppe eröffnet, eine zweite Spielebene wurde eingerichtet, und viele der dann notwendigen Möbel wurden unter seiner Regie in Eigenleistung mit den Eltern und einer örtlichen Schreinerei hergestellt, diese werden heute noch teilweise verwendet.



Mal einen großen Star verpflichten kann jeder, aber kontinuierlich und dauerhaft für ansprechende Aufführungen und immer neue musikalische Begegnungen zu sorgen, das ist nur auf die Bühne zu bringen, wenn sich vor Ort Menschen wie ihr sich dafür begeistern und einsetzen. Deshalb dankte Franz Kuhn an dieser Stelle ganz herzlich für die vielen schönen Aufführungen, mit denen sie Zuhörer seit Jahren erfreuen. Er hofft, dass noch lange diese Darbietungen genossen werden können.



Besondere Leidenschaft die Theatergruppe

Den zweiten Kulturehrenbrief verlieh Franz Kuhn an Andreas Schmitt aus Oerlenbach. Der Bürgermeister machte deutlich, dass er eine Persönlichkeit - einen Mann - auszeichnen darf, der sehr stark mit dem Sportverein Oerlenbach verbunden ist, und der sich seit seiner Jugendzeit sehr im TSV engagiert. Andreas Schmitt war von 1996 bis 1998 und von 2004 bis 2006, also vier Jahre 2. Vorsitzender des TSV Oerlenbach, sorgte sich zwölf Jahre um den Sportheimdienst und war ebenso lange verantwortlicher Ansprechpartner für die Sportplatzpflege des TSV. Aber, und das ist der ausschlaggebende Punkt, seine besondere Leidenschaft gehört der Theatergruppe des TSV Oerlenbach, die seit 1948 regelmäßig Theateraufführungen initiiert. Seit 1981 spielt Andreas Schmitt bei dieser Gruppe mit und ist seit dem Jahre 2000, also seit 18 Jahren, deren verantwortlicher Regisseur und Leiter und bereitet die regelmäßigen Theateraufführung vor.



Die Vorbereitung der alljährlichen Theaterabende beginnt für Schmitt bereits im Sommer, im Juli, August mit der Bestellung der verschieden Leseproben. Hier werden circa zehn Theatervorlagen bei den einschlägigen Fachhandlungen bestellt. Diese werden von ihm durchgesehen, und es wird dann eine Vorauswahl von ihm getroffen. Er investiert hier schon eine Menge Zeit, um eine engere Auswahl zu treffen. Mit einer Vorauswahl von drei Stücken geht es dann in der letzten Oktoberwoche zum Theaterbrunch ins Sportheim. Hier trifft sich dann die Mannschaft der Theaterspieler, und es werden die von Schmitt vorausgewählten Stücke beurteilt. Letztendlich wird entschieden, welches Stück an Weihnachten aufgeführt wird. Nach der Bestellung der Bücher beginnen die Leseproben, zu denen man sich ab der ersten Novemberwoche im Sportheim trifft, bevor dann ab Ende November/Anfang Dezember mit den Bühnenproben im Pfarrheim begonnen wird. Ein kleines Problem stellt sich zuvor manchmal ein, nämlich, die richtige Besetzung für das Stück zu finden. Und so ist es schon mal vorkommen, wenn Not am Manne ist, dass der Regisseur selbst mitspielen musste.



Die insgesamt drei Aufführungen finden dann immer am 2. Weihnachtsfeiertag und dem darauffolgenden Wochenende statt. Und in der Woche vor Weihnachten ist fast jeden Tag Probearbeit auf der Bühne angesagt, und Zusammenspiel, Gestik und Mimik bekommen den letzten Schliff.



Seit 17 Jahren Leiter der Theatergruppe

Seit über 17 Jahre Andreas Schmitt nun verantwortlicher Leiter der Theatergruppe des TSV Oerlenbach, die mit Ihren gelungenen Aufführungen uns allen und regelmäßig über 500 Besuchern aus der näheren und weiteren Umgebung immer wieder viele schöne Stunden bereitet, so Bürgermeister Kuhn.



"Dafür ist deine Begeisterung und dein Engagement für die Welt des Laientheaters mit ausschlaggebend. Und dies brauchst du, um immer wieder eine neue Inszenierung auf die Bühne zu bringen." Franz Kuhn sprach bei der Ehrung die Hoffnung aus, dass dies auch in Zukunft noch viele Male geschehen wird und überreichte im Auftrag des Gemeinderates den Kulturehrenbrief.



Bürgermeister Kuhn betonte bei der Verleihung der Kulturehrenbriefe der Gemeinde Oerlenbach: "Wir verleihen heute den Kulturehrenbrief der Gemeinde an ausgewählte Personen und würdigen somit Persönlichkeiten, die besonders viel für die Kultur in unserer Gemeinde getan und bewegt haben, die uns mit ihren Engagement erfreuen und andere vielleicht zum Nachahmen angeregt haben oder noch anregen." Die Gemeinde möchten den zu Ehrenden heute deshalb ihren besonderen Dank und ihrer öffentliche Anerkennung aussprechen.



Die Gemeinde Oerlenbach verleiht den Kulturehrenbrief an Menschen, die sich für Kultur im weitesten Sinne einsetzen. "Wir zeichnen mit dieser Ehrung diejenigen aus, die die Kultur in unserer Gemeinde fördern, und die somit unser kulturelles Leben mit seinen vielfältigen und facettenreichen Schöpfungen wie Musik, Gesang, Tanz oder Theater bereichern", so Bürgermeister Kuhn.



Vielfältiges Bild kultureller Aktivitäten

Wenn man die Preisträgerinnen und Preisträger der letzten Jahre und Jahrzehnte Revue passieren lässt, dann ergibt sich ein bemerkenswert vielfältiges Bild kultureller Aktivitäten in der Gemeinde. Es wird bei allen Ausgezeichneten viel Enthusiasmus und großen persönlichen Einsatz gefunden. Sie haben viel Zeit, Energie und Geld für ihre Belange verwendet und somit gezeigt, dass Kultur ihnen etwas wert ist.



Menschen, die sich im Ehrenamt der Kultur einbringen, machen das Leben in der Gemeinde heller und bunter. Und sie regen hoffentlich zum Nachahmen an und animieren andere. Menschen wie sie geben ein positives Beispiel ab, dem es sicherlich nachzufolgen lohnt.



Insofern war die Feierstunde nicht nur der Danksagung gewidmet, vielmehr möchten man an dieser Stelle auch für das kulturelle Engagement werben. Nach einer kurzen Ansprache durch den stellvertretenden Landrat Emil Müller, in er auch die Geehrten anspornte weiterhin im Ehrenamt viel Geduld und Ausdauer zu zeigen, bedankte sich Bürgermeister Kuhn bei Marie und Luisa Baier, welche den Empfang musikalisch umrahmten.