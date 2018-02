Drei Verletzte und viel Öl an Garitzer Kreuzung

Gegen 16.30 Uhr kam es zu dem Unfall, bei dem drei Personen verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurden. Da bei dem auffahrenden Fahrzeug der Ölkühler komplett zerstört wurde, trat eine nicht unerhebliche Menge Öl aus. So kam die Freiwillige Feuerwehr Garitz zum Einsatz. Mit einem guten Dutzend Floriansjüngern und zwei Fahrzeugen rückte sie aus, sicherte zusammen mit dem ebenfalls vor Ort anwesendem Stadtbrandinspektor Harald Albert die Unfallstelle. Zudem nahm die Feuerwehr mit Bindemitteln den Betriebsstoff auf.



Der Verkehr wurde an der dort dreispurigen Bundesstraße zweispurig bis zur Bergung der beiden Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen vorbeigeführt, so dass es kurzzeitig zu Stauungen im beginnenden Feierabendverkehr kam.