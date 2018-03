Dorothee Bär: Aus Staatssekretärin soll Staatsministerin werden

Die Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär soll ins Kanzleramt einziehen - als Staatsministerin für Digitalisierung. Mit ihrem Mandat im Bundestag ist sie zuständig für den Wahlkreis 248, hinter dem die Landkreise Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld und Haßberge stecken.



Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer gab in München die Minister seiner Partei bekannt. Die SPD-Spitze will bis zum kommenden Wochenende Klarheit über die Besetzung ihrer Ministerposten schaffen.



Will Amt mit interaktivem Stil pflegen

Via Instagram lässt Dorothee Bär am Montagmittag wissen, dass sie ihr künftiges Amt als "Thinktank" versteht "für all die klugen Köpfe, die wir in unserem Lande haben". Dass sie mit der Entscheidung ihres Chefs Horst Seehofer, sie zur Staatsministerin für Digitalisierung zu machen, mehr als einverstanden ist, teilt sie ihrer Fan-Gemeinde so mit: "Genau mein Thema. Genau meine Leidenschaft." Die CSU-Frau will den Posten offen und mit "interaktivem Stil" pflegen, schreibt sie neben ihren Bild-Post und ruft auf dem Netzwerk dazu auf: "Also: gerne her mit Euren guten Ideen und Vorschlägen."



Mit Trostpflaster abgespeist?

FDP-Chef Christian Lindner sieht die 39-jährige Fränkin mit einem "Trostpflaster" abgespeist und attestiert dem Amt in einem seiner Twitter-Posts am Montagvormittag "keine wirkliche Durchschlagskraft". Dorothee Bär reagierte per Tweet-Telegramm so: "Also ich freue mich auf die (erneute) sehr gute Zusammenarbeit mit @jimmyschulz und @ManuelHoeferlin, lieber Christian! :-)"



Grüne skeptisch gegenüber Digitalisierungsamt

Doch ist Dorothee Bär die Richtige für den Job? "Jeder hat die Chance, sich erstmal im Amt zu beweisen. Ich will niemanden im Voraus die Kompetenz absprechen", sagt Grünen-Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann. Aber: "Das ist schon ein bisschen mehr als nur twittern und Facebook." In ihrer Partei herrsche Skepsis gegenüber dem neuen Digitalisierungsamt: "Die große Koalition war jahrelang erfolglos bei dem Thema. Es war beispielsweise der falsche Weg, auf Kupfer anstatt auf Glasfaserkabel zu setzen - da wurde wahnsinnig viel Geld versemmelt."



Der Koalitionsvertrag zeige eigentlich, dass die CSU aus ihren Fehlern gelernt habe. Wie viel Geld zukünftig in die Digitalisierung gesteckt werde, bleibe aber noch unklar. Ein beschleunigter Ausbau der Infrastruktur und Rechtssicherheit für Online-Dienstleistungen zählen laut Rottmann zu den Hauptthemen, die Dorothee Bär nun angehen müsse.



Manuela Rottmann freue sich über den Erfolg ihrer Bundestagskollegin: "Ich bin der Meinung, dass mehr Frauen in der Bundesregierung sein sollten." Dass die Ministerposten der CSU nur mit Männern besetzt sind, sei enttäuschend. Auch nach Abschluss der Verhandlungen rechnet Rottmann nicht mit einer entspannten Legislaturperiode, dazu sei der Start in die Koalition zu schwach und zu wenig dynamisch gewesen. "Es wird noch heftige Auseinandersetzungen beim Thema Digitalisierung geben. Das ist aber auch gut so."



Langjähriger Wegbegleiter sieht Vorteile für seinen Landkreis

Steffen Vogel meint: "Die Aufgaben, die das neue Amt mit sich bringt, wird sie mit Bravur meistern!" Vogel ist CSU-Kreisvorsitzender im Wahlkreis von Dorothee Bär, im Landkreis Haßberge. Der Landtagsabgeordneter und langjährige Weggefährte der künftigen Staatsministerin zeigt sich stolz und vertrauensvoll. "Dorothee wird das Thema Digitalisierung stark nach vorne treiben." Für den Landkreis Haßberge erwartet sich Steffen Vogel Vorteile: "Wenn die zuständige Bundestagsabgeordnete jede Woche am Kabinettstisch mit den anderen Ministern und mit der Bundeskanzlerin sitzt, können die Themen unseres ländlichen Raums direkt in die oberste Spitze deutscher Politik rein getragen werden."



Seehofer Bundesminister für Innen, Bau und Heimat

Personalprobleme gelöst: Seehofer hat in Berlin noch ein weiteres Spitzenamt für seine Partei herausgeschlagen. Er vermeidet so, dass einer das Nachsehen hat. In Bayern bleibt er bis zum letzten Tag. Wie die dpa meldet, schickt die CSU neben Parteichef Horst Seehofer ihren bisherigen Generalsekretär Andreas Scheuer als Verkehrsminister nach Berlin. Entwicklungsminister bleibt Gerd Müller. Staatsministerin im Kanzleramt für Digitalisierung soll Dorothee Bär werden. Diese Personalien gab Seehofer am Montag in einer CSU-Vorstandssitzung in München bekannt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Seehofer selbst wird neuer Bundesminister für Innen, Bau und Heimat.



Neue Staatssekretäre in der neuen Bundesregierung sollen Thomas Silberhorn (Verteidigung) und Stephan Mayer (Innen/Bau/Heimat) werden, wie Seehofer in der Vorstandssitzung ankündigte. Nachfolger Scheuers als CSU-Generalsekretär soll auf Vorschlag Seehofers der bisherige Vize-Generalsekretär, der Landtagsabgeordnete Markus Blume werden, neue Vize-Generalsekretärin die Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig.



Bis zum letzten Tag im Amt

Seehofer will erst mit Ablauf des 13. März von seinem eigentlich bis Herbst dauernden Amt als bayerischer Ministerpräsident zurücktreten. Das kündigte der 68-Jährige ebenfalls in der Vorstandssitzung an. Damit räumt Seehofer sein gewähltes Amt erst kurz vor der Kanzlerinnenwahl und der Ernennung des neuen Kabinetts am 14. März.



Wann wird Söder gewählt?

Wann Markus Söder im Landtag zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten gewählt werden soll, war am Montag zunächst unklar. Das müsse nun im Ältestenrat festgelegt werden, hieß es.

Spätestens vor seiner Ernennung in Berlin muss Seehofer in Bayern die Geschäfte abgeben, weil er nicht Bundesinnenminister und Ministerpräsident gleichzeitig sein darf. Wann und wie Seehofer das macht, ist aber ihm selbst überlassen, denn niemand kann ihn hier rechtlich zu einem bestimmten Vorgehen zwingen.



Über die Ergebnisse der Sitzung will Parteichef Horst Seehofer am Montag um 14 Uhr bei einer Pressekonferenz in München informieren.