DJK Gefäll hat ihren alten Vorstand bestätigt

Der Vorsitzende der DJK, Bastian Bünte, gab einen kurzen Rückblick über das Jahr 2017. Das größte Ereignis war der Großgemeindepokal der Gemeinde Burkardroth, der in Gefäll ausgetragen wurde. Dabei habe sich der Verein von seiner besten Seite gezeigt. Der Sportplatz wurde durch die Firma Söder instand gesetzt. Dies war aufwändiger als erwartet.



Die Faschingsparty sei dieses Jahr sehr gut angenommen worden. Es freue ihn, dass sehr viele junge Leute und zahlreiche "Fosenöchter" von außerhalb da waren. Auch der Seniorennachmittag und der Faschingssamstag sind gut besucht gewesen. Das Kesselfleischessen und der Kinderfasching am Rosenmontag sowie auch der Dienstag seien wieder sehr gut gelaufen. Die damit verbundene Arbeit sein nicht immer einfach zu bewältigen, weil Helfer fehlen. Somit mussten einige eine Doppelschicht leisten, andere hätten sogar bei fast jeder Veranstaltung geholfen.



Das Sportheim wurde im Jahr 2017 insgesamt 14 Mal vermietet, die Bar fünf Mal und der Sportplatz zwei Mal für ein Trainingslager, berichtete der Vorsitzende. Der Frühschoppen laufe nach wie vor sehr gut. Im Schnitt seien zehn Personen da. 2017 konnte der Verein keine neuen Mitglieder gewinnen, dafür gab es aber auch keine Kündigungen.



Das Sommerfest findet auch heuer wieder statt, und zwar vom 14. bis 15. Juli. Die WM wird auf Großbildleinwand übertragen. Außerdem soll die Küche komplett renoviert und mit neuen Geräten ausgestattet werden.



Ehrungen

Für 10 Jahre:

Katja Endres, Katja Endres, Nathalie Endres

Für 25 Jahre:

Kerstin Arnold, Katja Huth

Für 40 Jahre:

Christina Krug, Irene Hoffstadt, Claudia Breitenbach, Theresia Hofgesang, Inge

Kirchner, Joachim Voll

Für 50 Jahre:

Gerhard Herold, Klaus Voll



Schließlich wurde noch unter der Aufsicht von Wahlvorsitzendem Daniel Wehner gewählt. Er beantragte die Wahl per Akklamation, was einstimmig angenommen wurde. Schließlich wurde der

alte Vorstand einstimmig im Amt bestätigt.

Vorsitzender: Bastian Bünte, 2. Vorsitzender: Marco Endres, Kassenführer: Ewald Krug, Schriftführer: Sebastian Endres, Ehrenamtsbeauftragter: Stefan Endres, Wirtschaftsausschuss: Theresia Hofgesang und Torsten Endres, Kassenprüfer: Klaus Kiehm und Manfred Müller, Abteilungsleiter Gymnastik: Reinhilde Wehner, Platzwart: Alfred Hofgesang