Digital perfekt über alles informiert

Sich Informationen über Veranstaltungen in Bad Kissingen digital zu beschaffen, ist meist eine bequeme Angelegenheit. Ein Blick auf das Smartphone in der Tasche genügt. Handy vergessen, Akku leer? Dann kann in Zukunft auf das digitale Informationssystem der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH genutzt werden. Derzeit laufen die interaktiven Stelen, die bereits in der Wandelhalle, im Regenten- und Arkadenbau aufgestellt sind, zwar noch im Testmodus. Dennoch stoßen sie schon auf reges Besucherinteresse, wie Timo Tully, der Leiter der Abteilung Gästeservice der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH betont: "Viele holen sich hier Informationen zum aktuellen Angebot. Aber auch darüber hinaus kann man hier viel interessantes entdecken und erkunden".

Der Gast wird auf dem Bildschirm informiert, wann Gästeführungen stattfinden, es ist möglich, Bad Kissingen virtuell zu entdecken und es gibt Informationen rund ums Heilwasser und auch zu möglichen Auskunftszielen in der Region. Dass die Stelen im Endeffekt ein großer Bildschirm sind, der beliebig bespielt werden kann, macht sie universell einsetzbar. "Die kleineren, mobilen Stelen können als digitale Wegweiser fungieren, sie können Tagungsgäste willkommen heißen, aber auch Saalpläne als Orientierungshilfe anzeigen", ist Kathrin Betzen, die Leiterin der Marketingabteilung der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH begeistert. Je nach Anlass können die Stelen eingesetzt werden, was sehr praktisch sei. Bespielt werden sie zentral, Bilder und Informationen können leicht online ausgetauscht werden. "Im Vordergrund steht ganz klar die Benutzerfreundlichkeit. Man soll sich hier leicht und ohne technische Vorkenntnisse orientieren können", nennt Tully die Voraussetzung, unter denen die Stelen installiert wurden.

Alle verfügen über einen Touchscreen-Bildschirm, der eine intuitive Menüführung ermöglicht, vergleichbar einem Smartphone. Auch die Reihenfolge der angezeigten Punkte ist gut durchdacht. So werden den Gästen in einem ersten Schritt übergeordnete Themen wie aktuelle Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten, Gesundheitsangebote und mehr angeboten, die er dann nach Lust und Laune genauer anschauen kann. Praktisch ist, dass zur besseren Orientierung der jeweilige Standpunkt auf einer Karte markiert ist. "Satellitenbilder dazu erhalten wir in regelmäßigen Abständen vom Bayerischen Vermessungsamt, so dass wir auch hier jederzeit topaktuell sind", sagt Timo Tully. Aber natürlich kann der Gast auch nach Sehenswürdigkeiten, Zielen und Veranstaltungen suchen. Alle Inhalte sind mit einem QR-Code versehen, der schnell und einfach mit dem eigenen Smartphone gescannt werden kann. So werden die Veranstaltungstermine, die Details zu Sehenswürdigkeiten oder ähnliches anschließend mobil nutzbar. Außerdem werden so Termine schnell und einfach in den handyeigenen Kalender übertragen.

"Mit Hilfe der Stelen bieten wir unseren Gästen einen zusätzlichen Service, der die individuellen Beratungsgespräche ergänzt", sagt Timo Tully. "Denn natürlich können die virtuellen Auskünfte keinesfalls die Qualität eines persönlichen Austauschs in der Tourist-Information ersetzen". Damit die mobilen Stelen wirklich überall eingesetzt werden können, können sie mit einer kleinen UMTS-Karte versehen werden. Über das Mobilfunknetz ist es dann möglich, sie mit neuen Inhalten zu bespielen.

Bei den Besuchern komme die neue Möglichkeit, sich digital zu informieren, sehr gut an, hat Kathrin Betzen gemerkt: "Berührungsängste gibt es hier keine". Besonders beliebt sei natürlich die Rubrik "Was ist gerade los", aber auch die Punkte zu "Bad Kissingen entdecken" stünden hier sehr hoch im Kurs.

Im Lauf des 1. Halbjahres sollen weitere Stelen im Außenbereich aufgestellt werden. Diese sind laut Tully gegen Witterungseinflüsse unempfindlich, sie sind wasserdicht und haben sowohl eine eigene Heizung als auch eine eigene Kühlung, so dass sie alle Witterungsverhältnisse überstehen. Mit der Eröffnung der neuen Tourist-Information Arkadenbau sollen vier Stelen aufgestellt werden, unter anderem einer auf der Ludwigsbrücke. Diese werde speziell dafür genutzt, die Besucher auf die Spielzeiten des Multimedia-Brunnens aufmerksam zu machen. Sowohl über die Musik-Wasser-Spiele als auch über die regelmäßig stattfindenden Shows werde hier informiert. "Sehr praktisch ist natürlich, dass die Informationen auf den Stelen bei kurzfristigen Programmänderungen leicht zentral aktualisiert werden können, so dass der Besucher jederzeit gut informiert ist", erklärt Betzen.

Der Testbetrieb sei in jedem Fall gut angelaufen und die Stelen hätten sich etabliert. Dadurch, dass man leicht über Software-Updates neue Funktionen hinzufügen kann, ist man zukunftssicher aufgestellt. Und die Besucher mit den neuen Informationsstelen bestens informiert.