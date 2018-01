Die Schützen proklamierten ihr Königshaus

Vor der Proklamation hatte Schützenmeister Bernd Schmitt darauf hingewiesen, dass der Verein auf ein arbeitsreiches und sportlich erfolgreiches Jahr zurückblicken könne. Der nächste wichtige Termin sei die Jahreshauptversammlung am 13. Februar.

Ermittelt wurden neben dem Schützenkönig auch der Jugendkönig und seine Ritter. Es sind dies als König Simon Brandl, als 1. Ritter Sandro Schmitt und als 2.Ritter Simon Bühner .

Daneben lagen noch die Siegerlisten zahlreicher weiterer Wettbewerbe vor, beginnend möchte ich mit dem Jugend-Robin-Hood: Zweiter Getreuer und "Bruder Tuck" ist Daniel Mühlfeld, erster Getreuer und "Little John" ist Nils Reitelbach,

Jugend-Robin-Hood Simon Bühner. Robin-Hood der Schützenklasse ist Tobias Kirchner , zweiter Getreuer und "Bruder Tuck" Bernd Schmitt, erster Getreuer und "Little John" ist Michael Metz.

Der Willi Kirchner Gedächtnis Pokal ging diesmal an Jürgen Metz mit einen 150 Teiler.

Ausgeschossen wurde auch die Glücksscheibe der Jugend mit folgendem Ergebnis: 5. Platz Julian Metz, 4. Platz Sandro Schmitt, 3. Platz Felix Metz, 2. Platz Daniel Mühlfeld und 1. Platz Simon Bühner.

Die Jugend -Nadel (Anstecker mit Wanderpokal)wurde ebenfalls vergeben. Hier lautete das Ergebnis: 3. Platz Julian Metz, 2. Platz Simon Bühner und 1. Platz Sandro Schmitt.

Der Wettbewerb um die Glücksscheibe (Weihnachtsscheibe), gestiftet von Franz Müller, für die Schützen - und Seniorenklasse brachte folgendes Resultat: 5. Platz Karolin Metz, 4. Platz Frank Wegemer, 3. Platz Manfred Metz, 2. Platz Bernd Schmitt und 1. Platz Sigrid Zehe. red