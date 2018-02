Die schnellste Taube von allen

Der Brieftaubenverein "Rhönvogel Langenleiten" ehrte seine Vereinsmeister vom Reisejahr 2017. Zufrieden präsentierte Vorsitzender Walter Böhnlein die erneut guten Ergebnisse. So seien nicht nur im Verein, sondern auch in der Reisevereinigung Burkardroth sowie im Regionalverband "Mainfranken-Rhön" sehr gute Reiseerfolge erzielt worden.



Vereinsmeister wurde Edwin Voll, gefolgt von Walter Böhnlein, Alfons Söder, Maurice Hillenbrand, Hubert Bühner und Joachim Bühner. Weibchen-Meister und Jährigen-Meister wurde Walter Böhnlein. Die Jungtauben-Meister wurden Alfons Bühner, Edwin Voll sowie wiederum Walter Böhnlein. Mit dem besten Vogel wurde Edin Voll und dem besten Weibchen Hubert Bühner und Joachim Bühner ausgezeichnet.



In der Reisevereinigung Burkardroth stellte der Verein den ersten und dritten Meister, den ersten Weibchen-Meister, den ersten Jährigen-Meister und den ersten Jungflug-Meister sowie das beste Jährigen-Weibchen. Und als Krönung errang Maurice Hillenbrand die Gold-Medaille.

Der Brieftaubenverein "Rhönvogel Langenleiten" hat die schnellste Taube im ganzen Regionalverband. In nur fünf Stunden und 41 Minuten legte die Täubin von Walter Böhnlein die Flugstrecke von 545 vom französischen Auxerre nach Langenleiten zurück. Die Täubin war somit die schnellste Taube von 5410 gestarteten Tauben des Regionalverbandes Mainfranken Rhön.

Mit einem "Gut Flug", Gesundheit und sportlichem Ehrgeiz für die neue Saison wurde den Siegern herzlich gratuliert.