Die Saale-Zeitung sagt "Dankeschön"

So viel war nie: Genau 3302,95 Euro spendeten die Besucher und Organisatoren des Benefizkonzertes zugunsten der Aktion "Weihnachtshilfe" der Saale-Zeitung! Zusammengekommen ist das Geld, als das Bundespolizeiorchester München ein Konzert in der St.-Burkardus-Kirche in Oerlenbach gegeben hat.

Seit 2011 musizieren die Profis für einen guten Zweck. Heuer ging die erspielte Summe an die "Weihnachtshilfe", damit unterstützt die Saale-Zeitung seit 21 Jahren Bedürftige im Landkreis. Der Partner der Saale-Zeitung ist bei dieser Aktion der Kreiscaritasverband, der mit der Summe Menschen unterstützt.

Dass mit Werken von Bach bis Grieg und mit der Sopranistin Sara Magenta Schneyer so viel Geld eingenommen wurde, freute besonders auch Polizeioberrat Ralf Wiegand, Leiter des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums in Oerlenbach: "Wir sind jetzt im siebten Jahr dieser Benefiz-Veranstaltung und haben noch nie so viel eingenommen." Über die Jahre gesehen hat die Bundespolizei so etwa 13 000 Euro eingespielt - und immer für einen guten Zweck.

Doch nicht nur die Musiker der Bundespolizei allein sind für die Summe verantwortlich: An dem Abend in der vollen Kirche verkaufte der TSV Oerlenbach Glühwein und Hörnchen, die die Bäckerei Ludwig gesponsert hatte. Thorsten Duda ist vom TSV, da hat er den Vorsitz des Vergnügungsausschusses inne. Er verkaufte an jenem Abend den Snack und sagt: "Es ist für uns selbstverständlich, dass wir uns beteiligen." Selbstverständlich ist das nicht für jeden, doch das Engagement des Vereins wurde belohnt: Durch Glühwein und Hörnchen kamen 478,50 Euro in die Kasse.

Über die Jahre hat die Weihnachtshilfe der Saale-Zeitung etwa 40 000 Euro eingebracht, die bedürftigen Menschen zugute kommen. Ohne Organisationen wie die Bundespolizei, das Bundespolizeiorchester und engagierte Menschen wie die des TSV Oerlenbachs wäre das nicht möglich - ein herzliches Dankeschön dafür von der Saale-Zeitung.