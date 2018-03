Auf eine komplett neue Führungsriege muß sich der Lehrkörper an der Anton-Kliegl-Schule ab dem kommenden Schuljahr einstellen: Die gesamte dreiköpfige Schulleitung übernimmt, bzw. übernahm schon neue Aufgaben in anderen Schulen, bzw. im Schulamt. So konnte es sich Dagmar Fischer, die die Abschiedsrede hielt nicht ganz verkneifen, als sie feststellte "die Lotsen verlassen das Schiff, oder vielleicht treffender: die Führungsmannschaft des Kliegl-Schiffes heuert auf anderen Schiffen an". Kapitän Harald Bötsch, der Erste Offizier Michael Heyne und der Zweite Offizier Marco Genzler werden von nun ab in höheren Rängen die täglichen Schulschiffsfahrten organisieren.



Viele Projekte angestoßen

Dagmar Fischer verstand es trefflich, die drei scheidenden Lehrkräfte zu charakterisieren, ihren Werdegang auf dem "Schulschiff" kurz und frisch zu erklären und das, obwohl alle drei zum Teil schon vor Jahrzehnten angeheuert haben und die Latte des inzwischen Erreichten lang war. So ist zum Beispiel der 62-jährige Harald Bötsch seit 25 Jahren Lehrer. Seine allererste Lehrtätigkeit hatte er in Premich, dann leitete er 17 Jahre lang die Schlossbergschule in Nüdlingen bevor er vor fünf Jahren als Rektor an die Kissinger Anton-Kliegl-Schule kam. Gemeinsam mit dem nun ebenfalls an eine andere Schule wechselnden Konrektor Michael Heyne sorgte er vor allem dafür, dass die Schule mit einem hohen Förderbedarf von Schülern auch entsprechend mehr Lehrerstunden zugewiesen bekam. Da dies aber nicht die einzigen Projekte waren, die Bötsch in den vergangenen fünf Jahren aufgriff, musste er mit der gesamten Mannschaft etliche Untiefen und Klippen bewältigen, wusste seine Lehrerkollegin Dagmar Fischer zu berichten. Nun sei Herr Bötsch "Schiffsreeder, verantwortlich im Hafenamt (Schulamt) für das Koordinieren der verschiedensten Schiffe und habe somit keine leichte Aufgabe, aber eine Aufgabe, in der er seine ausgeprägten Netzwerkfähigkeiten zeigen kann".

Nur drei Jahre war Michael Heyne an der Kliegl-Schule. "Lernte hier eine ganze Menge bei seinem Kapitän, denn auf dem Kliegl-Schiff hatten sich zwei gefunden, die etwas voranbringen wollten, die die willige und erfahrene Mannschaft mit in ihren Kurs einbeziehen mussten". Michael Heyne hatte hier einiges Überzeugendes zu bieten, indem er in seinem kurzen, bislang siebenjährigen Lehrerdasein, ausgeprägte Planungs-, Verwaltungs- und Organisationskompetenzen an den Tag legte. So absolvierte er mehrere Zusatzausbildungen und baut augenblicklich am eigenen Haus für seine Frau und die Zwilligsmädchen. Gerne hätte man mit ihm noch eine Weile Kurs gehalten, denn "einige Häfen haben wir noch nicht erreicht, aber vielleicht hört man ja vom nahen Bad Bocklet, wo Michael Heyne Schulleiter wird, noch einiges von ihm".

Marco Genzler, der zweite Offizier hat sich in Richtung Bad Brückenau verabschiedet, er wird dort Konrektor. Nach diversen Lehrerstellen im Spessart kam Genzler vor rund zehn Jahren an die Kissinger Schule, engagierte sich dort für Kunstprojekte ebenso wie für die Umgestaltung des Pausenhofes und musizierte in der von Rektor Bötsch initiierten Lehrerband mit. So wie er drei Instrumente spielt, könnte man ihn auch "Hans Dampf" in allen Klassen nennen, denn er war sowohl in der 5. Klasse, der P-Klasse sowie in den Übergangs- und Regelklassen 8/9 als Klassenleiter tätig. Dagmar Fischer gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass, auch wenn nun jeder einen anderen Kurs einschlägt, "man sich wieder in einem gemeinsamen Hafen treffen und die Fracht bestaunen wird, die die Mannschaft der einzelnen Schiffe geladen hat". Bürgermeister Anton Schick hielt es auch seemännisch, als er feststellte "ihr habt aus dem Frachtschiff Kliegl-Schule das Schulschiff Gorch Fock gemacht". "Allerdings sei die Freude beim Kommen dieser drei Lehrer weit größer gewesen als heute beim Gehen". Förderverein und Elternbeirat drückten ebenfalls ihren Dank für die gute Zusammenarbeit aus. Und der zum Schulrat ernannte Harald Bötsch erklärte, dass man zwar das Schiff verlasse, aber immer daran zurückdenken werde, denn man habe "Schule gelebt und sich mit dieser identifiziert". Zudem sei es kein Abschied für immer, sondern nur auf Zeit, denn er sei ja nicht weg sondern nur "im Kloster" (ehemaliges Kloster Hausen, wo das Schulamt seine Räumlichkeiten hat A.d.Redaktion).

Nachfolger von Harald Bötsch an der Anton-Kliegl-Schule wird Rektor Hans-Jürgen Hanna, bisher Schulleiter der Grund- und Mittelschule Thulbatal. Ein Nachfolger für Thulbatal ist noch nicht in Sicht.