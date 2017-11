Die Jugend steht bereit

Die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bocklet ist gesichert. In der Dienstversammlung der Wehr wurde Christian Horn in seinem Amt als 1. Kommandant bestätigt, alle 21 Wahlberechtigten stimmten für ihn. Somit kann er seine vierte Amtszeit antreten, seit 1999 hat er diesen Posten inne.



In seinem Rückblick ging er auf das vergangene Jahr und die vielfältigen Aktivitäten der Freiwilligen Feuerwehr ein. Derzeit besteht diese aus 34 aktiven Dienstleistenden, wovon zwölf Atemschutzträger sind. Die Wehr komplettieren zudem zwölf Feuerwehranwärter. Das Durchschnittsalter liegt bei 34 Jahren, wobei die Leute eine durchschnittliche Erfahrung von 20 Dienstjahren haben. "Wir sind eine sehr junge Truppe, der Generationenwechsel stellt bei uns kein Problem dar", gab sich Horn selbstbewusst. Besonders die sehr gute Jugendarbeit führe dazu, dass man hier ein großes Kräftereservoir habe, aus dem man auch in Zukunft schöpfen könne.

Die Feuerwehrdienstleistenden hatten in Bad Bocklet 2016/17 alle Hände voll zu tun: so galt es, 22 Einsätze zu bewältigen. Sechs Brände, zehn Technische Hilfeleistungen, fünf andere Einsätze und ein Fehlalarm zeigten, dass bei der Feuerwehr Allroundtalente gefragt sind, die sich in den verschiedensten Bereichen auskennen. Außerdem machten sie beim Faschingszug in Steinach mit, halfen beim Fendt-Freunde-Treffen, beim Auftritt von Michl Müller und wirkte an Prozessionen mit.



Die Jugend ist in Bad Bocklet ebenfalls sehr rege, wie Jugendwart Raphael Langer darlegte. So hatten sie 2016/17 insgesamt 16 Übungen, in bewährter Weise wurde auch der Berufsfeuerwehrtag wieder ausgerichtet. Eine Christbaumsammelaktion und den Winterzauber am Feuerwehrhaus hatten sie ausgerichtet. Außerdem wurde ein Ausflug zur Integrierten Leitstelle nach Schweinfurt unternommen und der Löschzug in Würzburg besucht.



Kommandant Christian Horn berichtete von zahlreichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, denen sich die Floriansjünger unterzogen haben. Natürlich wurde auch wieder fleißig trainiert: die Lösch- und Atemschutzgruppe führte neun Übungen durch, zwei wurden mit dem Motorboot gemacht und die Atemschutzträger hatten eine Übung in Oberthulba. Horn kritisierte allerdings die Übungsbeteiligung, die noch "stark ausbaufähig" sei. Doch auch hier vermeldete er positive Resultate. Von den Führungsdienstgraden nahm Raphael Langer an 25 Übungen und Einsätzen teil, von den Mannschaftsdienstgraden Nicolai Mucha an 19. An der Leistungsprüfung "Gruppe im Löscheinsatz" nahmen Feuerwehrleute aus Bad Bocklet ebenso teil wie am Aufbaulehrgang Truppführer, an der Fortbildung im Bereich Digitalfunk und an anderen Ausbildungen. Horn teilte mit, dass Markus Klemke die Ausbildung zum Gruppenführer erfolgreich abgelegt hat und nun zum Löschmeister befördert wird.

Vorsitzender Michael Grom sagte, dass der Verein derzeit aus 149 Mitgliedern besteht. Von diesen sind 46 aktiv tätig, 32 passiv und 71 sind fördernde Mitglieder. 2016/17 war der Verein sehr aktiv. So wurden der Volkstrauertag und das Stiftungsfest abgehalten. Auch beim Volleyballturnier waren sei mit von der Partie und das Team "Löschgruppe" konnte sich bei der Dorfmeisterschaft den 1. Platz sichern. "Das Sonnwendfeuer war heuer wieder sehr gut besucht", freute sich der Vorsitzende. Bei den Kurgartenbeleuchtungen in Bad Bocklet war der Verein vor Ort und übernahm die Bewirtung. In diesem Jahr wurde außerdem ein Ausflug zum Kameradschaftsabend der FFW Katzbach-Loibling unternommen. Der Außensitzplatz am Feuerwehrhaus in Bad Bocklet wurde im vergangenen Jahr ebenfalls fertiggestellt.

"Ich möchte mich herzlich für die geleistete Arbeit bedanken", sagte Bürgermeister Andreas Sandwall. Die Feuerwehr in Bad Bocklet sei eine sehr gute Truppe und für das Gemeindeleben unverzichtbar. Auch als in der Pfarrkirche Wassereinbruch war, waren die Floriansjünger sofort zur Stelle und halfen mit. "Was wären wir ohne Ortsfeuerwehr - sie ist unverzichtbar", brachte es Kreisbrandinspektor Roland Geis auf den Punkt. In Bad Bocklet wurden so im vergangenen Jahr sehr viele Einsätze der unterschiedlichsten Art gemeistert, was auch gezeigt habe, wie hoch der Ausbildungsstand in der Wehr ist. "Macht weiter so", war sein Appell an die Feuerwehrleute.