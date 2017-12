Die Heiligen drei Könige machen sich auf den Weg

Die Heiligen drei Könige bringen Gottes Segen, schreiben den Segensspruch C+M+B 2018 (Christus mansionem benedicat - Christus segnet dieses Haus)an die Haustür und bitten um eine Spende für Kinder in armen und schwierigen Verhältnissen. Bei dieser weltweit größten Spendenaktion von Kindern für Kinder werden in diesem Jahr insbesondere Familien und Projekte in Indien unterstützt. Unter dem Motto: Gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit" soll auf die oft unmenschliche Ausbeutung von Kindern besonders in Indien aufmerksam gemacht werden.



Wer in Bad Kissingen den Besuch von den Sternsingern wünschen, meldet sich im Pfarrbüro oder trägt sich in die Listen ein, die in den Kirchen ausliegen. Die Sternsinger kommen dann am 6. Januar zwischen 11 Uhr und 17 Uhr und bringen den Segen.



Bei der Sternsingeraktion können noch Kinder und Jugendliche als Könige oder Sternträger mitmachen. Wer dabei sein möchte, kann sich noch bis zum 4. Januar bei Pfarrvikar Michael Schmitt, Tel. 0971/69982817, oder bei Wolfgang Russ, Tel. 0971/64556 anmelden.