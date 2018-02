Die Bücherei - ein wichtiger Treffpunkt

Neben der Tür hängt ein schon etwas verblichenes gelbes Schild mit der Aufschrift "Kirchliche Öffentliche Bücherei". Eine alte ehemalige Scheune beherbergt die Bücherei in Ebenhausen und seit der offiziellen Eröffnung vor mehr als 35 Jahren hat sich dort zumindest äußerlich nicht viel verändert. Inoffiziell konnte man schon früher im Pfarrhaus Bücher ausleihen, aber erst der ehemalige Ebenhäuser Pfarrer Amberg hat ungefähr 1981 damit begonnen, die vorhandenen Bücher zu inventarisieren und bibliothekarisch fachgerecht aufbereiten zu lassen, um eine voll funktionsfähige - und auch bezuschussungsfähige - Bücherei für die Ebenhäuser Bevölkerung bereitzustellen.



Wie gesagt - äußerlich hat sich seitdem nicht viel geändert. Was sich natürlich verändert hat, ist der Buchbestand, der überraschend aktuell und vielseitig ist, obwohl es räumlich äußerst beengt zugeht. Das Büchereiteam ist immer bestrebt, auf dem Laufenden zu sein und den Lesern auch aktuelle Bestseller zu bieten. Aber die Örtlichkeiten sind immer noch so wie damals in den Anfängen: Ein fast quadratischer Raum von ca. 40 qm mit einem einzigen Milchglasfenster Richtung Norden, vollgestellt mit Regalen, Tischen, rollenden Buchtrögen und sehr wenig Platz z.B. für Sitzgelegenheiten zum Lesen, Kinderwägen oder auch Rollatoren. Heizung, Telefon und Computer sucht man vergebens; auch die Ausleihe geht noch wie früher mit Karteikarten von statten. Dabei hat die Bücherei ihren Medienbestand stetig ausgebaut, so dass die Zahl von 1234 Medien im Jahr 1982 auf 3320 im Jahr 2017 angestiegen ist.



Eine Modernisierung der alten Scheune, in der die Bücherei ihren Sitz hat, wäre dringend notwendig. Für die Pfarrgemeinde jedoch hat selbstverständlich die Renovierung des direkt benachbarten Pfarrhauses Vorrang, um der Gemeinde nach dem Verkauf des sogenannten "Gößmannhauses" wieder ein "Zuhause" zu geben. Inzwischen ist der Innenausbau des Pfarrhauses abgeschlossen, allerdings müssen nun noch Hof und Nebengebäude hergerichtet werden. Erst danach wird man sehen, ob die Finanzen der Pfarrei die Renovierung der Bücherei noch zulassen.



Tendenz weg vom Buch

Das fünfköpfige Büchereiteam ist dennoch mit Freude und Enthusiasmus dabei, obwohl die Ausleih- und die Leserzahlen schon seit einigen Jahren rückläufig sind und die Tendenz weg vom Buch deutlich wird. Man pflegt einen regen Kontakt zur Grundschule, die regelmäßig mit Bücherkisten für die einzelnen Klassen beliefert wird. Dies sichert der Bücherei zumindest einen Grundstock an Lesern von sechs bis zehn Jahren. Überhaupt wird der persönliche Kontakt zu den Lesern gern gepflegt und gerade in einem Dorf, das schon länger keinen Bäcker, Metzger oder Dorfladen mehr als Treffpunkt für ein nettes Pläuschchen hat, ist die Bücherei ein guter und wichtiger Treffpunkt für die Dorfbewohner.



Im letzten Jahr haben 151 Leser (im Vorjahr 188 Leser) 3567 Medien, also Bücher, Zeitschriften und Spiele ausgeliehen, dies sind ca. 300 Entleihungen weniger als 2016. Von den Lesern sind 83 Personen unter 13 Jahren, 43 Personen von 13 bis 59 Jahren sowie 25 Personen über 60 Jahren. Neu angeschafft wurden im letzten Jahr insgesamt 233 Medien, davon 35 Sachbücher, 102 Romane und Jugendbücher, 72 Kinderbücher und 24 Zeitschriften. Von diesen 233 neuen Medien waren 71 Bücher von den Lesern gespendet und auch alle anderen geschenkten Bücher, die nicht in der Bücherei eingestellt wurden, haben durch ihren Verkauf dazu beigetragen, den Etat zum Kauf neuer Bücher etwas aufzustocken. Insgesamt erwartet die Ebenhäuser Leser ein Gesamtbestand von 3320 Medien in den Räumlichkeiten in der Pfarrgasse 3.



Bei den Kindern bis zwölf Jahren waren im Jahr 2017 die "fleißigsten" Leser David Stahl mit 93 Entleihungen, Paul Ullmer mit 80 Entleihungen und Joel Hofmann mit 78 Entleihungen. Die Bücherei in der Pfarrgasse 3 hat immer mittwochs von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.