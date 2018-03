Der Verein wächst stetig

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der TSVgg Hausen war das Sportheim fast bis auf den letzten Platz besetzt. Vorsitzender Wolfgang Lutz berichtete vorrangig über die verschiedenen Arbeitseinsätze, die im vergangenen Jahr mit Erfolg abgeschlossen werden konnten. Nach einer Begehung der Sportanlage durch die Stadt im letzten Frühjahr, wurden hervorgehobene Mängel zeitnah behoben. Dies hatte eine Versetzung der Banden rund um den Platz und vier neue Tore zur Folge. Für den A-Platz wurde eine neue Bewässerungsanlage samt Pumpe angeschafft und in Eigenleistung eingebaut.

Die Anzahl der Mitglieder wächst stetig. Mittlerweile zählt der Verein rund 640. Es war ein "wirtschaftlich sehr erfolgreiches Jahr”, ließen die beiden Kassiere verlauten. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahr wieder gesteigert werden, so dass zahlreiche neue Investitionen für das kommende Jahr geplant werden können. Lutz betonte, dass "ein solch wirtschaftlicher Erfolg nicht von alleine kommt". Ein festes ehrenamtliches Kernteam stemmt die fast monatlich stattfindenden Veranstaltungen, die maßgeblich zum Erfolg des Vereins beitragen.



50 Kinder in der Turnabteilung

Die Berichte der einzelnen Abteilungen der TSVgg Hausen sprechen für sich. Maximilian Fichtl, Fussballabteilungsleiter sagt, dass "die Fußballjugend vier eigenständige Altersgruppen in der U7, U9, U13 und U17, mit rund 60 aktiven Spielern stellt". Die Erste Mannschaft kann sich nach dem siebenjährigen "Nachwuchsloch" auf einige eigene Jugendspieler freuen, die in der kommenden Saison in die Erste Mannschaft aufsteigen. Auch Gabi Müller, die seit ihrem 17. Lebensjahr ununterbrochen verschiedene Kinderturngruppen betreut, kann über etwa 50 Kinder berichten "die ausschließlich in der Turnabteilung gemeldet sind". Hierzu kommen noch diejenigen, die auch einen anderen Sport bei der TSVgg betreiben. "Unsere Stepp-Gruppe mit nunmehr 39 Frauen hat regen Zulauf, so dass die Halle schon zu klein ist", scherzt Müller.

In der Volleyballabteilung tut sich was! Kommende Saison wird eine zweite Damenmannschaft gemeldet. "Wir konnten einen Zuwachs von 20 Spielerinnen verzeichnen. Darüber freuen wir uns sehr", sagt der Stellvertretende Abteilungsleiter.

Geehrt wurden insgesamt rund 45 Personen. Allein 30 Personen wurden für 25-, 30-, 35- und 40-jährige Vereinsmitgliedschaft mit Urkunde und Präsent ausgezeichnet.

Ehrungen 75 Jahre Ferdinand Meder



65 Jahre Ernst Müller, Rudolf Seubert

60 Jahre Adolf Fichte

55 Jahre Franz Bock,

Walter Keß

50 Jahre Bernhard Englert

45 Jahre Joachim Barkowsky, Monika Keß, Walter Berninger, Marianne Pux, Bernhard Hofmann, Günther Zink