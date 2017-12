Der Marktplatz erstrahlt wieder im Lichtermeer

Wegen der "verkürzten" Adventszeit starteten die Buden auf dem Marktplatz in diesem Jahr schon ab dem 28. November mit dem Verkauf. Die offizielle Eröffnung des Kissinger Lichterglanzes fand aber ganz traditionell am Freitag vor dem ersten Adventssonntag statt. Los ging es am späten Nachmittag vor dem großen Weihnachtsbaum am Theaterplatz, wo Nikolaus Udo Dickhage und die Engel Nina Dees, Anna-Lena Koch und Franziska Dees bereits die ersten Süßigkeiten aus dem Sack zogen. Von dort aus führte das Jugendmusikkorps über die Ludwigstraße zum Kurpark. Hier warteten bereits viele Kinder, um die Erleuchtung der begehbaren Krippe und des Regentenbaus mitzuerleben. Mit bunten Lampions ausgestattet, zogen sie anschließend weiter zum Marktplatz. "Unser größtes Anliegen war, dass es beim Lichterglanz wieder freundlicher aussieht", sagte Dritter Bürgermeister Thomas Leiner. Darum setze Pro Bad Kissingen in diesem Jahr auch auf nagelneue Lichterketten mit LED-Lampen. Mit diesen ließen der Nikolaus und seine Engel den Marktplatz auf Knopfdruck erstrahlen. Noch bis zum 26. Dezember hat der Markt täglich von 10 bis 20 Uhr und freitags bis 21 Uhr geöffnet.