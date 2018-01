Brauchen wir eine Eisenbahn-Verbindung nach

Fulda? Haben wir eine Über-Akademisierung der Berufsausbildung? Was kann

man gegen den Fachkräftemangel im ländlichen Raum, insbesondere in der

Bauwirtschaft und im Mittelstand tun? Wie geht es mit den umstrittenen

Straßenausbaubeträgen weiter? Diese und andere Fragen standen im

Mittelpunkt des "Neujahrstalks", zu dem die Heil Bauakademie und die

Frauenunion des Landkreises in das Verwaltungsgebäude des Bauunternehmens

Otto Heil eingeladen hatten. Den Fragen von Nikola Renner-Knopp, der

Leiterin der Akademie und Vorsitzenden der Frauenunion im Landkreis,

stellten sich Staatssekretär und Landtagsabgeordneter Gerhard Eck (CSU),

Landtagsabgeordneter Sandro Kirchner (CSU) und Peter Heil, Geschäftsführer

des Bauunternehmens Otto Heil GmbH & Co. KG. Die Gäste, unter denen

zahlreiche Bürgermeister und Vertreter des Baugewerbes waren, nutzten die

Gelegenheit für viele Fragen.



"Der Fachkräftebedarf ist da, er bremst den Bauboom", betonte Peter Heil. Im

ländlichen Raum sei es zwar einfacher, junge Leute zu finden, "aber auch

die Industriestandorte Bad Neustadt und Schweinfurt saugen Leute ab." Dabei

sei die Arbeit am Bau attraktiv, denn es gebe keine Fließbandarbeit und sie

werde gut bezahlt. Schon ein Auszubildender im ersten Lehrjahr bekomme 900

Euro pro Monat. "Früher hat man lamentiert, dass die Leute von hier weg

müssen, weil es keine Arbeit gibt. Heute gibt es Vollbeschäftigung und

Fachkräftebedarf in allen Branchen", meinte dazu Sandro Kirchner. 17

Milliarden Euro könnten nicht generiert werden, weil den Unternehmen

Mitarbeiter fehlen.



"Wird wieder mehr Wert auf Schulfächer gelegt, die handwerkliche

Fähigkeiten fördern?", wollte Nikola Renner wissen. In Bayern seien die

Weichen richtig gestellt, meinte dazu Gerhard Eck, "die Über-Akademisierung

müssen wir stoppen. Es ist von der Natur vorgegeben, dass nicht jeder

gleich ist." Rechtsanwälte hätten es oft schwer, doch Handwerker würden

gesucht. "Ich komme nicht aus der akademischen Laufbahn, das hat mir mein

Leben lang nicht geschadet", so Eck.

Peter Heil ergänzte, dass ein Polier auf dem Bau im Laufe seines

Berufslebens mehr verdiene als viele Akademiker. Man müsse aufzeigen, dass

es im bayerischen Bildungssystem keinen Abschluss ohne Anschluss gebe. Ein

Meister zum Beispiel könne studieren.

Ein ganz praktisches Problem schnitt Sandro Kirchner an: Wie kommen

Auszubildende von den Dörfern zu ihrem Ausbildungsplatz, wenn die Busse

nicht zu den passenden Zeiten fahren? Gegen die Anregung aus dem Publikum,

den Azubis den Führerschein schon unter 18 Jahren zu geben, hatte Gerhard Eck

starke Bedenken. Bei jungen Leuten unter 18, die einen Führerschein haben,

sei die Unfallquote sehr hoch, "das ist ein gefährlicher Weg." Er sei

selbst während seiner Lehrzeit 18 Kilometer nach Schweinfurt gefahren. Wie

es funktionieren kann, zeigte Peter Heil auf. In seinem Bauunternehmen wird

jedem Azubis ein Pate zugeordnet, der diesen, wenn nötig, abholt.

Sandro Kirchner berichtete, dass im Nachtragshaushaltsplan des Freistaates

zusätzliche Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr eingestellt

worden seien und betonte: "Mir liegt die Schiene besonders am Herzen." Die

Anbindung nach Würzburg sollte noch verbessert werden. Defizite gebe es in

Richtung Hessen bzw. Fulda. Die Anbindung in die Tschechische Republik

werde gefördert, "aber Bayern hat nicht nur eine Grenze in diese Richtung,

sondern auch nach Hessen." Auch Staatssekretär Eck bekräftigte: "Wir setzen

ganz massiv auf die Schiene." Thomas Bold ergänzte, der Bus von Bad

Kissingen nach Fulda werde sehr gut angenommen. Sogar von einer

Eisenbahnverbindung nach Fulda war in der Diskussion die Rede.

Weiteres Thema war der Investitionsstau im Straßenbau. Die Bundesmittel

seien Dank des früheren Verkehrsministers Alexander Dobrindt (CSU) stark

erhöht worden, so Eck. Auch die Mittel für Staatsstraßen seien

ausgeweitet worden. Schwierigkeiten gebe es oft, weil für die Planungen

Ingenieur fehlen und auch die freien Büros ausgelastet seien.

Lange wurde über die umstrittene Straßenausbausatzung diskutiert. Sie sei zwingend, da

gebe es keine Diskussion, betonte Eck, "irgendwo muss das Geld herkommen,

wenn nicht über die Satzung, dann aus dem allgemeinen Steuertopf" und "den

Freien Wählern geht es darum, im Wahlkampf Ärger zu produzieren." Sandro

Kirchner wies darauf hin, dass es im Landtag über alle Fraktionen hinweg

Konsens gegeben habe und dass diese Satzung sowieso im April auf den

Prüfstand gestellt werden sollte. "Die Politik hat es aufgenommen, es wird

eine Veränderung geben", prophezeite er.