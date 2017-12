Der 1. Bass feiert ein seltenes Jubiläum

Für sein langjähriges Engagement wurde er mit der Goldenen Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes sowie einer Ehrenurkunde ausgezeichnet wurde.



Burger ist Gründungsmitglied des Gesangvereins, er war lange Jahre Kassier und im Vorstand tätig. "Singen hält jung, wie man heute wieder sieht. Dein Engagement im Gesangsverein verdient große Anerkennung", lobte Hedi Steinert, die Vorsitzende des Gesangvereins. Mit der Bronzenen Ehrennadel wurden Wolfgang Döring und Thomas Balling bedacht, die seit zehn Jahren im Chor mitsingen.



"Ich danke allen, die den Chor bei seiner Aktivität unterstützen", sagte Paul Kolb, der Vizepräsident des Fränkischen Sängerbundes, der die Auszeichnung überreichte. Teilweise sei die Situation heute in den Chören nicht leicht, was sogar dazu führe, dass der eine oder andere aufgelöst werden muss. "Hier in Steinach sind aber zum Glück noch sehr viele Sängerinnen und Sänger aktiv, ihr seid sehr gut aufgestellt", war Kolb voll des Lobes. Das Singen bereite Freude und sei außerdem ein sehr schönes Hobby, bei dem man vom Alltag abschalten kann. Außerdem seien die Chöre auch Kulturträger, die einerseits altüberliefertes Liedgut in die Neuzeit transportieren. Andererseits seien sie auch bei festlichen Anlässen nicht wegzudenken und damit ein Kulturträger par excellence. "Wichtig ist es, mit frohem Herzen beim Singen dabei zu sein", forderte er. Nach der Auszeichnung schloss sich die traditionelle Weihnachtsfeier des Gesangvereins an. Denn auch das gesellige Beisammensein ist für den Chor sehr wichtig.