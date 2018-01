Dehoga-Neujahrsempfang: Rhöner Hotels spitze bei Auslastung

Hoteliers und Gastronomen aus dem Landkreis Bad Kissingen haben das Jahr 2017 überwiegend mit positiven Zahlen abgeschlossen. Die Hotels der bayerischen Rhön verbuchten sogar die zweithöchste Bettenauslastung im Freistaat nach Spitzenreiter München. Das berichtete der Kreisvorsitzende des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (BHG), Heinz Stempfle, am Montag auf dem traditionellen Neujahrsempfang in Reiterswiesen. Auch in der Großen Kreisstadt ist die Branche mit den Anreise- und den Übernachtungszahlen zufrieden. Wie die Staatsbad GmbH mitteilt wurde das hohe Niveau aus den Vorjahren konstant gehalten: Zum vierten Mal in Folge wurden 1,6 Millionen Übernachtungen und zum zweiten Mal in Folge 250 000 Gästeankünfte gezählt.



Eine ausführliche Berichterstattung sowohl zum Neujahrsempfang, als auch zu den Übernachtungszahlen in Bad Kissingen lesen Sie im Lauf des Tages auf diesem Portal.