Dank Abfall-Scout-App nie mehr die Müllabfuhr verpassen

Wer, wann, was, wo? Diese Frage stellt sich zumindest abfallmäßig seit Beginn der 90er Jahre im Landkreis Bad Kissingen nicht mehr, denn seitdem wird jährlich an alle Haushalte (ohne die Stadt Bad Kissingen und ihre Stadtteile) kostenlos ein "Abfallkalender" verteilt.

Für 40 000 Haushalte ist der Kalender inzwischen unverzichtbar. In den nächsten Tagen sollte er im Briefkasten landen und aufklären, an welchen Tagen Bio-, Rest-, Plastik-,

Papiermüll, sowie die gelben Wertstoffsäcke abgeholt werden. Wichtig auch: Er enthält die beiden Sperrmüllkarten für 2018.



Die Nachfrage nach dem Abfuhrkalender ist groß. Seit November häufen sich im Kommunalunternehmen die Anfragen zum Plan für das Jahr 2018. Nun ist es endlich soweit: Am 9. Dezember startet die landkreisweite Verteilung. Die neuen Kalender werden vom

9. bis 14. Dezember im Landkreis Bad Kissingen (ausgenommen ist die Stadt Bad Kissingen) durch die Deutsche Post AG verteilt. Darüber hinaus sind die aktuellen Exemplare ab dem 12. Januar 2018 dann auch in allen Rathäusern erhältlich.



13 verschiedene Druckvorlagen

Am Grundkonzept des Abfuhrkalenders hat sich für 2018 nichts geändert. Für die 24 Gemeinden im Landkreis Bad Kissingen wurden 13 verschiedene Druckvorlagen konzipiert. Insgesamt wurden die Kalender in einer Auflagenstärke von 42 300 Stück gedruckt. Als Blickfang wurden im Kalenderinnenteil wieder sehr schöne Fotoaufnahmen der Bürger aus dem Landkreis und seiner vielfältigen Natur abgedruckt. Auch in der aktuellen Ausgabe des Abfuhrkalenders ist wieder alles enthalten, was in Sachen Abfall wichtig und interessant ist. Neben Terminen, Tipps, Adressen, Öffnungszeiten und vielem mehr findet man auch alle Rufnummern und E-Mail-Adressen der Ansprechpartner des Kommunalunternehmens.



Der Abfuhrkalender soll dabei helfen, in allen Fragen rund um die Abfallvermeidung, -beseitigung und -verwertung im Landkreis Bad Kissingen den Überblick zu behalten. Über die Jahre hinweg hat sich der Abfuhrkalender zur meist gefragten Informationsbroschüre der Umwelt- und Abfallberatung entwickelt. Und das sicherlich zu Recht, da er nahezu alle wichtigen Hinweise zum Themenkomplex Abfallwirtschaft liefert. Insgesamt mussten in die 13 Kalenderversionen über 7000 Einzeltermine integriert werden.



Ab dem 12.12.2017 steht der Abfuhrkalender auch unter abfall-scout.de/abfuhrkalender-online zur Verfügung. Der Kalender kann als PDF-Datei exportiert und ausgedruckt werden. Zusätzlich lassen sich die Daten auch in den Dateiformaten ICS (für Kalenderprogramme wie z.B. Outlook und iCal) und CSV (für Excel, OpenOffice.org Calc u.ä.) exportieren. Durch die Abfall-Scout-App muss nie mehr jemand die Müllabfuhr verpassen. Der individuell für den Wohnort einstellbare Erinnerungsservice sorgt dafür, dass man die Mülltonnen und Gelben Säcke immer rechtzeitig zur Abfuhr bereitstellt. Hierbei lassen sich sogar mehrere Grundstücke hinterlegen. Ein digitaler Wertstoffhof-Finder, sowie ein Abfall-ABC runden das Angebot der App ab. Die Abfall-Scout App genießt im Landkreis einen hohen Stellenwert und wird mittlerweile seit ihrer Einführung im Jahr 2016 regelmäßig von über 5000 Bürgern genutzt.



Zehn Jahre Papiertonne

Das erste Highlight des Jahres bildet übrigens der Geburtstag der Papiertonne im Landkreis Bad Kissingen. Am 15. Januar 2008 wurden die ersten Exemplare an die Haushalte verteilt.

"Papier im Keller sammeln und zusammen mit Altglas oder Blechmüll wegbringen ist seither passé. Wir freuen uns sehr, den Bürgerinnen und Bürgern nun schon seit zehn Jahren mehr Komfort durch die blaue Tonne bieten zu können", so Landrat Thomas Bold, anlässlich der Vorstellung des Abfuhrkalenders für 2018.