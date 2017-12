Crash im Landkreis Bad Kissingen - zwei Verletzte, 45.000 Euro Schaden

Beim Linksabbiegen krachte es am Montag, gegen 17:00 Uhr auf der Staatsstraße 2291. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer fuhr von der Hans-Bördlein-Straße nach links in Richtung Oberthulba, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei übersah er eine von Oberthulba kommende Daimler-Fahrerin und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.



Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt, sodass sie in eine Klinik eingeliefert wurden. Die Staatsstraße wurde für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehren von Thulba, Oberthulba und Reith waren mit 25 Mann im Einsatz. Die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden von der Straßenmeisterei Hammelburg abgebunden.



Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 45.000 Euro.