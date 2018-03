Burkardroth: Norbert Gärtner wird Ehrenvorstand

Viele Jahrzehnte haben sie den Gartenbauverein Burkardroth in verschiedenen Positionen geleitet, stets mitgearbeitet und somit vorangebracht. Noch heute ist auf die vier Senioren Verlass, wenn ihre Mithilfe gefragt ist. Zum Dank für ihr unermüdliches Engagement wurden sie in der Versammlung von den beiden Vorsitzenden des Gartenbauvereins, Jochen Gärtner und Günter Balling, ausgezeichnet.



Sie ernannten Norbert Gärtner zum Ehrenvorstand. "Für uns warst du es schon immer. Ab heute bist du es offiziell", sagte Jochen Gärtner und überreichte neben der Urkunde einen Präsentkorb. Klara Wehner, Siegfried Hoechst und Wolfgang Rottenberger wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Wehner und Hoechst erhielten Urkunde und Präsentkorb in der Versammlung überreicht. Wolfgang Rottenberger fehlte krankheitsbedingt. Die beiden Vorsitzenden versicherten, Urkunde und Präsentkorb bei ihm persönlich vorbeizubringen.



Viel Arbeit steckt in der Halle im Vereinsgarten

Auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung, die am vergangenen Freitag im Vereinszimmer im alten Wollbacher Rathaus mit 20 Gartenfreunden stattfand, standen neben den Ehrungen noch weitere Punkte, unter anderem die Rückschau auf 2017. Günter Balling berichtete, dass viel Zeit und Arbeit in die Halle im Vereinsgarten investiert worden war. Die Fassade des Gebäudes ist an mehreren Aktionstagen verkleidet worden. Außerdem haben die Gartenfreunde Regentonnen aufgestellt und eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installiert. Mit dem darüber erzeugten Strom wird in den Sommermonaten der Kühlschrank betrieben.



Mit der Offenen Ganztagesschule Burkardroth wurde eine Kooperation gestartet, die heuer fortgesetzt wird, berichtete Balling weiter. Die Jungen und Mädchen haben im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihren Erziehern das Hochbeet im Vereinsgarten bepflanzt, gepflegt und abgeerntet. Heuer werden sie sich wieder darum kümmern, außerdem den Osterbrunnen am Wollbacher Glöckle schmücken und eine Bienenwiese im Vereinsgarten anlegen.



Ausblick auf das Gartenjahr

Der Vorsitzende gab schließlich einen Ausblick auf die Vorhaben des neuen Gartenjahres. Bereits am vergangenen Wochenende hat ein zweitägiger Baumschnittkurs mit Kreisfachberater Dieter Büttner stattgefunden, der sehr gut besucht war. Von April bis Oktober werden die Treffen im Vereinsgarten an jedem zweiten Freitag im Monat fortgesetzt. Am 10. Mai ist eine Maiandacht an der Siebenschmerz-Kapelle in Wollbach geplant. Am 10. Juni findet ein Ausflug zur Landesgartenschau nach Würzburg statt. Anschließend ist die Einkehr zur Brotzeit im Gasthaus "Schwarzer Adler" Burkardroth vorgesehen.



Schließlich standen noch zwei wichtige Entscheidungen in der Versammlung an. So stimmten die Anwesenden jeweils einstimmig für eine Satzungsänderung, die lediglich zwei Sätze umfasst, und für die Erhöhung der Mitgliedbeiträge. Einzelne Erwachsene zahlen von nun an jährlich 15 Euro Mitgliedsbeitrag, Paare und Familien 25 Euro. "Kinder bleiben weiterhin beitragsfrei", sagte Balling.