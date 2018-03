Burkardroth: Gemeinde ist schuldenfrei

Einstimmig nahm der Gemeinderat den Haushaltsplan für das laufende Jahr an. Kämmerer Heiko Schuhmann erläuterte das Haushaltsvolumen: So wird der Verwaltungshaushalt rund 14,11 Millionen Euro betragen, der Vermögenshaushalt 12,05 Millionen Euro. "Die Steuereinnahmen sind derzeit sehr gut", konstatierte Schuhmann. Er freute sich über ein deutliches Plus von 250.000 Euro bei der Einkommenssteuer und 45.000 Euro bei der Umsatzsteuer.



Vom Land erhielt die Gemeinde für die Kindergärten 100.000 Euro mehr als geplant. Zudem kann die Gemeinde Geld zurücklegen. Rund 2,4 Millionen Euro flossen vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt. Die finanzielle Situation des Marktes stellt sich sehr positiv dar, Burkardroth ist schuldenfrei. Schuhmann vergaß jedoch nicht, zwei mögliche Problemfelder zu erläutern. So ist zum einen ein Gerichtsverfahren für die Grundsteuer anhängig. Ein weiteres Problem ist die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Noch ist unklar, wie mit Altfällen, Übergangsregelungen und Ko-Finanzierungen umgegangen wird.



Arbeiten am Kanalnetz stehen an

"Kommunen, die in der Vergangenheit veranlagt haben und die Bürger, die hierfür bereits gezahlt haben, werden die Gelackmeierten sein", fand Schuhmann deutlich Worte. Mit der Finanzentwicklung zeigte er sich sehr zufrieden: "Bedingt durch das abermals gute Vorjahresergebnis gestaltet sich der Haushalt des Marktes Burkardroth weiterhin sehr entspannt. Insgesamt gesehen kann man mit der Entwicklung im Vergleich zu anderen Gemeinden zufrieden sein".



"Es ist wichtig, dass wir uns hier ein finanzielles Polster schaffen konnten. Die in Zukunft notwendigen Arbeiten am Kanal werden einiges an Geld kosten", prophezeite Bürgermeister Waldemar Bug (ödp). In der Haushaltssatzung wurde außerdem festgelegt, dass der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan auf 600 000 Euro festgesetzt wird.



Um die Heizungserneuerung in der Grundschule in Premich ging es ebenfalls. Der Kämmerer erläuterte, dass der Markt das Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S) nutzen könne. Der Freistaat würde dann bis zu 90 Prozent der Kosten übernehmen. Denkbar sei eine Hackschnitzelheizung. Möglich ist auch, eine Verstärkung der Dämmung vorzusehen.



Gemeinde wird Förderantrag stellen

"Wenn man grob davon ausgeht, dass die Hackschnitzelheizung rund 500.000 Euro kostet und man davon 50.000 Euro als Gemeinde selbst bezahlen muss, dann ist das für uns ein Drauflege-Geschäft", befand 2. Bürgermeister Daniel Wehner (WG Gefäll). Man solle als Kommune mit gutem Beispiel vorangehen, um dem Klimawandel entgegenzuarbeiten, widersprach der Bürgermeister und setzte sich für einen regenerativen Energieträger ein.



Gemeinderat Mario Urschlechter äußerte seine Befürchtung darüber, dass die Hackschnitzelheizung störanfälliger als eine Ölheizung sei, was sie im Betrieb teurer mache. Dass dem so ist, habe sich in der Realität aber nicht gezeigt, argumentierte Bug. Um die Diskussion abzukürzen empfahl er, grundsätzlich einen Förderantrag zu stellen - sollte dieser genehmigt werden, müsste man sowieso noch ins Detail gehen. Der Gemeinderat folgte diesem Vorschlag einstimmig.





Punkt für Punkt aus dem Gemeinderat



Bauanträge Einstimmig wurde die Nutzungsänderung der Wohnung in der Friedenstraße in Burkardroth beschlossen. Diese wurde in einen Jugendraum umgewandelt. Die Errichtung eines Carports in der Cristallstraße in Burkardroth wurde mit drei Gegenstimmen abgelehnt. In der Friedhofstraße in Stangenroth kann der Neubau einer landwirtschaftlichen Gerätehalle jetzt erfolgen, die Weichen dafür wurde von den Gemeinderäten gestellt. Auch der Neubau einer Halle in Stralsbach in der Nähe der Gemarkung Krautgarten steht nun nichts mehr im Weg.



Baugebiet In der Gemeinderatssitzung in Burkardroth wurde einstimmig beschlossen, die Firma Zehe GmbH mit der Erschließung des Baugebietes Bocksäcker zu betrauen. Diese hatte dazu ein Angebot über rund 944.00 Euro gemacht.



Grüngitter Der Gemeinderat beschloss, sich am Naturschutzprojekt "Grüngitter" zu beteiligen. Dies bedeutet pro Jahr Kosten von 2500 Euro, die Laufzeit ist für fünf Jahre angedacht. Das Projekt hat zum Ziel, mehr Blühflächen für Insekten zu schaffen. Laut Bürgermeister Waldemar Bug könne ein Teil dieser Kosten gegenfinanziert werden, indem Mulcharbeiten zurückgefahren würden und der Bauhof weniger Arbeit habe. Er erläuterte, dass Flächen wie Randstreifen als Blühflächen herangezogen werden sollen. Dabei will man auch die Landwirtschaft mit ins Boot holen.



Satzung Der Gemeinderat nahm kleinere Änderungen in der vierten Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung einstimmig an, ebenso wie die dritte Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung. Unter anderen wurde festgelegt, dass, falls Niederschlagswasser von bebauten und befestigen Flächen in einer Zisterne gesammelt wird, für diese Flächen keine Niederschlagswassergebühren anfallen. Wenn ein Überlauf von der Sammelvorrichtung an die öffentliche Entwässerungsanlage besteht, so werden pro Kubikmeter Stauraum 25 Quadratmeter Grundstücksfläche von der Berechnung der Niederschlagswassergebühren zugrunde zu legenden Fläche abgezogen.