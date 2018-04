Burkardroth: 13 Feuerwehrler ausgezeichnet

Zu den staatlichen Ehrungen für 25-jährigen und 40-jährigen aktiven Dienst in den Feuerwehren des Marktes Burkardroth war in die "Alte Schuel" nach Stralsbach eingeladen worden. Bürgermeister Waldemar Bug (ödp) freute sich, hierzu auch die örtlichen Kommandanten begrüßen zu dürfen, die die einzelnen ausgezeichneten Feuerwehrleute vorstellten. "Es ist sehr wichtig, dass die örtliche Einsatzbereitschaft gegeben ist. Nur so kann der Dienst am Nächsten in der Feuerwehr funktionieren", sagte er.



Ebenso stimme ihn positiv, dass auch immer mehr Frauen in den einzelnen Wehren tätig sind - besonders im Jugendbereich könne man diese Tendenz sehr stark beobachten. "Wir haben in der Marktgemeinde einen guten Bestand an Fahrzeugen und Ausrüstung. Natürlich ist es wichtig, hier kontinuierlich zu investieren, um auch für die Zukunft gut gerüstet zu sein", so der Bürgermeister. Er freute sich, dass an diesem besonderen Tag altgediente Feuerwehrleute ausgezeichnet wurden, die über viele Jahre hinweg Dienst am Nächsten übten. "Dies bedeutete auch, seine Freizeit zu opfern und nachts aufzustehen, wenn die Sirene ging. Hierfür bedanke ich mich herzlich", sagte Bug.



Junge Menschen sind für die Feuerwehr wichtig

Thomas Bold (CSU), der als Landrat die Ehrungen vornahm, sprach davon, dass die Feuerwehr ein ganz besonderes Ehrenamt sei. Überhaupt erhöhe das Ehrenamt die Lebensqualität in einer Region. "Der Brandschutz ist nur leistbar, wenn wir Organisationen haben, die diesen professionell betreiben und immer auf dem neuesten technischen Stand sind. Dazu sind eine gute Ausrüstung und eine gute Ausbildung unumgänglich", so der Landrat. Ganz wichtig sei, dass auch junge Menschen dazu bereit sind, in den Feuerwehren ihren Dienst zu leisten.



"Nachbereitung und Nachbetreuung der Feuerwehrleute ist sehr wichtig, hierzu haben wir glücklicherweise auch Experten", erklärte Bold. Die Einsätze als solche würden dabei immer mehr, auch technisch sei das Ganze anspruchsvoller als noch vor einigen Jahren. "Ich bedanke mich bei allen Aktiven für deren Idealismus, in der Feuerwehr ihre Pflicht zu erfüllen und dabei auch Dienst an der Gemeinschaft zu leisten", sagte der Landrat. Dabei sei die Unterstützung durch die Partner sehr wichtig. Der Landrat forderte, dass man den Frauenanteil in Zukunft deutlich erhöhen müsse, dabei habe man aber schon einen guten Weg eingeschlagen.



Technik ist nicht alles

Kreisbrandrat Benno Metz zeigte sich froh, solch lang gediente Kameraden in der Feuerwehrgemeinschaft zu haben. In seiner Rede ging er auf die Herausforderungen der Zukunft ein. Gibt es vielleicht schon bald eine Feuerwehr 4.0? Schließlich habe laut Metz die Informationstechnologie schon lange Einzug in das Feuerwehrwesen gehalten. "Technik ist allerdings nicht alles, eine intelligente Rückfallebene ist notwendig, sollte hier einmal etwas ausfallen", so der Kreisbrandrat. Technik allein sei es nicht, was in Zukunft die Feuerwehr präge: Vielmehr komme es auf die Vernetzung des menschlichen Miteinanders an.





Ehrungen der Freiwilligen Feuerwehr des Marktes Burkardroth:



25 Jahre Steffen Grom, Thomas Rink, Alexander Schmitt und Tino Straub



40 Jahre Erwin Below, Hermann Metz, Norbert Halbig, Egon Gessner, Dieter Hartmann, Egon Zehe, Alfred Heinrich, Roland Ziegler und Thomas Hartmann