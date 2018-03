Vollbesetzt war das Pfarrgemeindezentrum zur Bürgerversammlung in Waldfenster. Bürgermeister Waldemar Bug gab einen Rück- und einen Ausblick über die Geschehnisse im Markt Burkardroth und besonders im Ortsteil Waldfenster.

Gleich zu Beginn appellierte Ortssprecher Frank Gößwein an die Bürger: Die Faschingsutensilien, die in der Teichstraße eingelagert sind, können bis zum 23. März abgeholt werden. Andernfalls werde der Markt Burkardroth sie entsorgen.



Energiekonzept dank Allianz

Waldemar Bug ging auf die Arbeit der "Allianz Kissinger Bogen" ein: Als lobenswert schätzte er das in diesem Rahmen erarbeitete Energiekonzept ein, aus dem sich die Folgemaßnahme eines Energie-Coachings entwickelt hat. Das umfasst eine Hausmeisterschulung, ein Energieprojekt der Mittelschule sowie eine Ausstellung auf dem Frühjahrsmarkt - der wird 2018 am 13. Mai als "Muttertagsmarkt" veranstaltet.

Neu ist der "E-Book-Verleih" in der Bücherei in Burkardroth. Unter der Marke "Kulturtreff am Gerberkeller" soll ein Ort für Kultur in Burkardroth entstehen, der allen Ortsteilen zur Verfügung steht, erklärt Bug. "Es ist nicht mit dem Bau allein getan, da ist Bürgerengagement gefragt, um das Gebäude mit Leben zu füllen", appellierte Bug an die Waldfensterer, sich an einem Brainstorming am 7. März um 19 Uhr im Rathaus zu beteiligen.

Der Bürgermeister hatte viel Lob übrig für die Ehrenamtlichen in der Gemeinde und die vielen "stillen Helfern", die sich durch Besuchsdienste oder die Pflege von gemeindlichen Grundstücken für die Gemeinschaft engagieren oder das Ferienprogramm für die Ferienkinder organisieren. In den sieben Kindertagesstätten werden 383 Kinder regelmäßig betreut. Dazu kommen 17 Ferienkinder.



Heuer auf Erspartes zurückgreifen

Zwar seien die Zahlen für 2017 noch ungeprüft, jedoch zeige sich beim Vergleich laut Bürgermeister ein positives Ergebnis. Der Verwaltungshaushalt habe eine Höhe von 13 673 783 Euro; die Zuführung zum Vermögenshaushalt betragen 2 693 095 Euro, die Rücklagenentnahme lag 2017 wie die Verschuldung schon im Vorjahr 2016 bei null. Anders als in den Vorjahren, sei in diesem Jahr ein Griff auf die Rücklagen nötig.



Probleme bei Starkregen

Bug ging beim Thema Wasser auf die Problematik der Folgen von starken Niederschlägen ein. Ein Ingenieurbüro ist vom Markt engagiert worden, um Abhilfemaßnahmen zu erarbeitet. Ein weiterer Ansatz ist die Mitgliedschaft des Marktes Burkardroth in einem Förderprogramm des Freistaates. Bei der Behebung der Starkregenproblematik ist die Situation aktuell im Ortsteil Stralsbach am weitesten fortgeschritten. Hier steht als nächster Schritt die Ausschreibung der Baumaßnahmen bevor.



Rad-Strecke durch Gemeinde

Des Weiteren kamen auch touristische Angelegenheiten zur Sprache, wie das landkreisübergreifende Mountainbike-Projekt des Biosphärenreservates Rhön. Der Ortsteil Waldfenster liegt im Planungsgebiet. Außerdem die Info: Weil in der Volkshochschule umgebaut wird, werden heuer weniger Kurse angeboten - zwölf Seminare.



Appell: Kot-Beutel dabeihaben

Den letzten Punkt vor der offenen Diskussion bildete die Thematik "Wald". Bug ging kurz auf den Jahresbetriebsplan 2018 ein. Abschließend richtete er die Bitte an die Bürger, und ermahnte die Hundehalter dazu, Kotbeutel für den Vierbeiner mitzuführen, Grabpflegende dazu die Abfallboxen zu nutzen, Jubilare und deren Gäste dazu, auf Feuerwerke zu verzichten und bat Hauseigentümer darum, die Gehwege frei zu halten.

Dem ersten Teil der Versammlung schloss sich eine Diskussionsrunde an. Themenschwerpunkte waren unter anderem der vermeintlich schlechte Zustand von Wald- und Feldwegen, Gräben und Wasserdurchlässen. Gößwein verwies darauf, dass andere Ortsteile des Marktes Burkardroth - auf Initiative des Rathauses hin - bereits Wegewarte ernannt hätten, die sich derartiger Probleme annähmen und eine Aufwandsentschädigung erhalten. Gößwein appellierte an die Bürger von Waldfenster, dass Meldungen und Menschen vor Ort gebraucht werden, "um tätig werden zu können".



Dicke Eisschicht als Gefahr

Als Problem sahen einige der Bürger das Eis auf den Gehwegen. Als "Hotspot" benannten sie den Gemeindegrund im Bereich der Teichstraße und des Heißenweges. Seit des letzten Schneefalls hätte sich dort eine große Eisschicht gebildet. Da dies den direkten Weg zum Kindergarten darstellt, seien die Eltern gezwungen, mit ihren Kindern über die Straße zu gehen - in Stoßzeiten mit viel Verkehr ein Risiko. Der Markt Burkardroth werde sich diesem Problem annehmen, versicherte Bug.



Ampel hier möglich?

Für weiteren Gesprächsstoff bezüglich des Verkehrsaufkommens sorgte die Situation an der Bushaltestelle. Die Bürger appellierten an die Kommune, zu prüfen, ob es nicht möglich sei, eine Bedarfsampel zu installieren. Als bereits funktionierendes Beispiel für den Einsatz von Bedarfsampeln wurde unter anderem Oerlenbach genannt. Bug konstatierte: "Wir werden diesbezüglich vorstellig werden, ich kann aber nicht garantieren, dass es klappt."



Gehweg frei für Fußgänger

Auch dass Autos auf Gehwege geparkt werden, wurde von den Bürgern gegenüber den politischen Vertretern des Marktes Burkardroths zur Sprache gebracht.

Kritisch bewertet wurde von einigen Bürgern die Umrüstung der Straßenlaternen auf LED-Technologie. Die geringere Lichtausbeute ginge zu Lasten der Verkehrssicherheit, meinte so mancher Anwesende. Bug betonte, dass Experten bei einem Ortstermin mit Messungen zur Lichtausbeute der LED-Lampen durchweg höhere Werte messen konnten, als im Vergleich zu den alten Pilzleuchten, also kein Verkehrsrisiko durch die Umrüstung entstanden ist



Bei der Bürgerversammlung in Waldfenster war das Thema "Bauen" ein wichtiger Punkt: Stolz ist der Markt Burkardroth auf die Zahlen beim Förderprogramm Revitalisierung der Alt- und Innenorte. Aktuell nutzen 47 Bauherren die Förderrichtlinie, von denen 19 die Baumaßnahmen abgeschlossen haben. Das Förderprogramm erweist sich nicht nur für Bauherren als Vorteil, sondern auch für den Markt Burkardroth.



Kampf gegen Leerstände im Ort

47 Leerstände wurden beseitigt und die Erschließung eines Baugebietes eingespart, erklärt der Bürgermeister. Nichtsdestotrotz laste Druck auf dem Markt Burkardroth, was zur Erschließung von neuem Baugrund in Stangenroth und Premich führt. Für den Bedarf in Burkardroth, Wollbach und Zahlbach sei ebenfalls eine Lösung in Aussicht.



Wegpflege in Zukunft selber

Laufende Baumaßnahmen im Markt Burkardroth seien beispielsweise die Lanzenwegbrücke oder die Innensanierung der Mittelschule in Burkardroth. Kosten spart die Gemeinde bei der Sanierung von Feld- und Waldwegen: Mit einer eigenen Fräsmaschine kümmert sich der Markt künftig selbst um die Pflege der Wege.



Kreisverkehr bei Lauter

Eine weitere anstehende Maßnahme ist die Errichtung eines Kreisverkehrs auf der sogenannten "Lauterer Kreuzung". Der Baubeginn wurde vom Straßenbauamt in den Monat April 2018 gelegt. Geplant ist die Fertigstellung gegen Ende des Jahres. Zwangsläufig werde es Behelfsumfahrten und Umleitungen geben. Bug appellierte an die Bürger, auf Abkürzungen zu verzichten und etwas mehr Zeit einzuplanen.



Rathaus soll saniert werden

Die Innensanierung des Feuerwehrhauses und der Schule in Lauter sowie die Grüngutbox auf dem Friedhof in Burkardroth seien abgeschlossen. Vor der Umsetzung befinden sich Maßnahmen wie die Erschließung des Baugebiets Bockäcker in Premich, die energetische Sanierung des Rathauses, die Erschließung neuer Urnengräber in Waldfenster und Premich oder die Gestaltung des Außenbereiches der Kirche in Waldfenster. Verschoben wurde die Einrichtung der Extratour "Waldfensterer", des Hochrhöner-Wanderweges, aufgrund von Flurbereinigungsarbeiten.



See mit Grillplatz

Über die Umgestaltung des Fischteiches in Waldfenster muss noch im Gemeinderat beraten werden. Der See soll laut aktuellem Plan aus Quellen gespeist werden, ein Tretbecken und einen Grillplatz bekommen.



Abschließend richtete Frank Gößwein das Wort an die Anwesenden und bedankte sich für die zahlreiche Anwesenheit wie auch die konstruktive und fair geführte Diskussion: "Lieber reden wir weiter so gut miteinander, als schlecht übereinander", resümierte Frank Gößwein.