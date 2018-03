Brunnen Rosengarten: Neustart nach der Reinigung

Bis Mitte Februar sprudelten die Wasser-Fontänen im Rosengarten heuer, kommende Woche soll es schon wieder weiter gehen: Der Multimedia-Brunnen sei witterungsbedingt ausgeschaltet worden, weil die Temperaturen tagsüber und nachts in den Minusbereich fielen, teilt die Staatsbad GmbH auf Anfrage mit. Für dieses Wochenende seien erneut Temperaturen unter dem Gefrierpunkt vorhergesagt, deshalb blieb er ausgeschaltet. In der kommenden Woche wird er planmäßig gereinigt und für den Sommerbetrieb vorbereitet. Kommenden Freitag soll er wieder sprudeln.



"Bei den Arbeiten wird das Brunnenbecken gereinigt und die Brunnentechnik nach der Winterzeit routinemäßig überprüft sowie die Winterschutzvorrichtungen rückgebaut", teilt Ines Hartmann von der Staatsbad GmbH mit. Nach dem Winter kann der Schutzkasten, der die Düsen und Scheinwerfer der Hauptfontäne vor Frostschäden schützt, wieder entnommen werden. Zudem sind die Haltestempel überflüssig, die in die Bodenplatte eingebaut sind und mögliche Eisplatten zurückhalten. "Die Düsen und Scheinwerfer an der Hauptfontäne werden darüber hinaus auf Frostschäden kontrolliert sowie die übrigen Scheinwerfer wieder eingesetzt", berichtet Hartmann weiter.



Sollten keine Schäden festgestellt werden, werde der Brunnen voraussichtlich am Freitag, 23. März, im Laufe des Tages wieder in Betrieb genommen. Der Spielplan des Multimedia-Brunnens orientiere sich an den Spielzeiten des vergangenen Jahres: Mittwochs und samstags wird die Beamer-Show "Raum & Zeit" gezeigt. Freitags wird die Rosenshow zu sehen sein. "Die Spielzeiten richten sich am natürlichen Rhythmus des Sonnenuntergangs aus und finden je nach Monat zu unterschiedlichen Zeiten statt", so Hartmann. Ein detaillierter Spielplan werde kommende Woche bekannt gegeben.

Außerdem ist auch eine Attraktion geplant: "In 2018 ist auch die Konzeption einer neuen Show geplant."