Brückensprung in Unterfranken: Polizei verhindert gefährliche Mutprobe

Sollte Mutprobe werden



Zwei Polizisten sind am Sonntagnachmittag gegen 15.55 Uhr in ihrer Freizeit über die Südbrücke in Bad Kissingen gefahren. An der Stelle, an der die Saale unter der Brücke verläuft, bemerkten die Beamten einen 19-Jährigen, der über das Brückengeländer geklettert war.Wie die Polizei mitteilt, stand der vor dem Geländer und blickte nach unten. Die Polizisten hielten in der Folge an und gingen auf den jungen Mann zu. Sie konnten den 19-Jährigen dazu bewegen, sich zurück auf die sichere Seite des Geländers zu begeben. Anschließend verständigten sie ihre Kollegen von der Polizeiinspektion Bad Kissingen.Als die Streifenbesatzung eintraf, stellte sich heraus, dass es sich hierbei um eine Mutprobe handelte, die von einem 17-jährigen Begleiter des 19-Jährigen gefilmt werden sollte. Dieser stand am Saaleufer.Nachdem klar war, dass es sich um einen schlechten "Dummejungenstreich" handelte, konnten die Beiden nach einer entsprechenden Standpauke ihren Weg fortsetzen, wie die Polizei mitteilt.