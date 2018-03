Breitensport beim TSV Bad Bocklet zieht Mitglieder an

Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Bad Bocklet standen unter anderem Ehrungen auf dem Programm. Seit 25 Jahren sind Franziska Bauer, Martina Beck, Lieselotte Zillmann und Klaus Weingart Mitglieder, auf 50 Jahre Treue zum Verein kann Bruno Metz zurückblicken. Josef Kiefl ist seit 60 Jahren mit dabei.



Kassier Michael Holzheimer berichtete von einem sehr positiven Ergebnis, das man im vergangenen Jahr erreicht hat. Er erläuterte auch die Ziele, die man sich für das laufende Jahr gesteckt hat. So will man wieder mehr Übungsleiter finden und in den Bereich Breitensport investieren. Von einer "Goldenen Generation" sprach er im Bereich des Jugendfußballs, die nun bald in die 1. Mannschaft übertreten wird. Im Fokus der Vereinsarbeit wird weiter die Jugendarbeit stehen.



In seinem Rückblick ging Vorsitzender (Repräsentativ) Mario Samko auf das vergangene Jahr ein. Hier berichtete er von zahlreichen Tätigkeiten, die von einem aktiven Vereinsleben zeugten. So wurde unter anderem ein Freizeit-Volleyballturnier abgehalten, der Faschingstanz im Sportheim war wieder sehr gut besucht. Auch einen Karaoke-Abend hat es gegeben, man richtete ebenso das Maibaumaufstellen aus. Bei der "Bockleter Lebensart" war man dabei, beim Auftritt von Michl Müller hat man tatkräftig mitgeholfen. Zudem wurde ein Altherren-Fußballturnier ausgerichtet. Auch das Vereinsleben kam nicht zu kurz: so gab es unter anderem eine Weihnachtsfeier im Sportheim. Heuer wurden bereits das Volleyballturnier durchgeführt, es gab einen Kinderfasching sowie einen Faschingstanz. Auch die "Bockleter Lebensart" wird man wieder begleiten, ein Karaokeabend wird auch wieder abgehalten werden. Im Juli findet dann ein Altherren- sowie ein Volleyballturnier statt. Beim "Azurit-Konzert" im Kursaal ist man eingebunden.



Derzeit hat der TSV 411 Mitglieder. "Hier konnten wir erneut den Vorjahreswert einstellen", freute er sich. 24 Beitritten stehen 15 Austritte gegenüber, außerdem sind vier Vereinsmitglieder im vergangenen Jahr verstorben. "Solange die Beitritte höher als die Austritte liegen, können wir der Zukunft relativ gelassen entgegensehen", konstatierte der Vorsitzende. Von den Mitgliedern sind 186 weiblich und 225 männlich, erläuterte Samko die Statistik: "Letztes Jahr haben sich die Mädels mit einem Knall an die Spitze geschoben". Er führte dies auf die Abteilung Breitensport zurück, durch deren Aktivitäten in den letzten Jahren zahlreiche Neumitglieder rekrutiert werden konnten.

Eine besondere Freude war es für Mario Samko, vermelden zu können, dass für den TSV derzeit eine neue Homepage entsteht. Sebastian Tröster, der mit deren Erstellung betraut ist, erläuterte da Konzept und stellte eine optische attraktive Website vor. "Nach und nach wird die Seite mit Leben gefüllt werden", sagte Samko.



Ein positives Fazit zog er über die neue Vorstandschaft, die nun 1 Jahr im Amt ist: "Ich behaupte, dass wir es geschafft haben, innerhalb eines Jahres eine wirklich schlagkräftige, mit Weitblick agierende und sehr gut harmonierende Vorstandschaft in der Bewältigung von Festen geworden zu sein." Dabei habe man sich intern neu organisiert, die Freude, mit der man bei den verschiedenen Aufgaben zu Werke geht, könne sich sehen lassen. Entsprechend gelöst war auch die Stimmung in der Jahreshauptversammlung, den Verantwortlichen war der Spaß an ihrem Tun anzumerken. Die in der letzten Versammlung beschlossene Vereinssatzung habe man nun umgesetzt, wobei alle Ämterhürden locker gemeistert wurden und man nun als "gemeinnütziger Verein" eingestuft ist. Nötig sei es jetzt, sich auch eine "Neue Geschäftsordnung" zu geben, in der Verfahrensabläufe, Aufgabenbeschreibungen und Strukturen genaustens aufgezeigt werden. Er ließ die Feste und Feiern des vergangenen Jahres noch einmal Revue passieren und dankte dabei den Mitgliedern der Vorstandschaft sowie auch allen Helfern, die dafür gesorgt haben, dass die Veranstaltungen ein Erfolg wurden. Man konnte außerdem einen Schuldenabbau erreichen. "Wenn wir weiterhin so ranklotzen, werden wir in nicht allzuferner Zukunft einen schuldenfreien TSV haben", freute sich Samko. Er dankte dem Kassier Michael Holzheimer für seine hervorragende Arbeit und sein Engagement.



Bedauerlich sei gewesen, dass im November vergangenen Jahres ins Sportheim eingebrochen wurde. Dennoch hielt sich der Sachschaden glücklicherweise in Grenzen und die Polizei konnte den Täter ermitteln, so dass nun alles seinen gerechten Gang gehen kann. Nicht aufgeklärt werden konnte leider der Diebstahl aus der Spendenbox im Rahmen des Kinderfaschings. Dank des großen Engagements der Mitglieder des Vereins wurde das Vereinsheim schön hergerichtet und Ausbesserungsarbeiten durchgeführt. "Ohne das Ehrenamt wäre der Sozialstaat am Ende", zitierte Samko und machte damit auf die zahlreichen Tätigkeiten des Vereins aufmerksam, durch die das Gemeindeleben bereichert wurden.



Nicole Gabel, die im Verein für die Abteilung Breitensport verantwortlich ist, sprach davon, dass sich hier seit dem vergangenen Jahr viel bewegt hat. "Das habe ich zweifelsfrei den vielen Trainern, Helfern und Betreuern zu verdanken", sagte sie. Der Breitensport besteht aus mehreren Bereichen, so der Abteilung Volleyball, die sich aus den Hobbyvolleyballern, den Freizeitvolleyballern und den Volleykids zusammensetzt. Im Bereich Tanzen sind drei Gruppen aktiv, und zwar die Minis, die Junioren und die Riverteens. "Diese trainieren das ganz Jahr über für verschiedene Veranstaltungen", so Gabel. Außerdem gebe es zwei Faschingstanzgruppen, nämlich die SexySauerwasserbabys und die Saalenixen. "Beide trainieren immer ab Herbst hauptsächlich für den Fasching des TSV. Diese Auftritte haben Tradition und sind beim Publikum sehr beliebt", erläuterte die Abteilungsleiterin. Dies zeige sich auch daran, dass die Tanzgruppen auch viele überörtliche Auftritte zu absolvieren haben. Dem Breitensport zugehörig ist auch die Damengymnastik, die von Lieselotte Zillmann geleitet wird. Seit Oktober letzten Jahres habe man außerdem mit einem neuen Kurs begonnen, der sich "Freeletics" nennt und von Marc Baumgart geleitet wird. "Ab dem 9. April geht es mit dem nächsten Kurs "Fit-Mix" weiter", sagte sie.



Nach den Sommerferien findet dann ein Selbstverteidigungskurs statt, im Herbst gibt es erneut einen Freeletics-Kurs. Die einzelnen Übungsleiter erläuterten die Tätigkeiten ihrer jeweiligen Gruppen. Klaus Weingart, der für die Abteilung "Alte Herren" zuständig ist, sprach von einer guten Trainingsbeteiligung, allerdings sorgten Verletzungsprobleme dafür, dass man im vergangenen Jahr von 14 angesetzten Spielen nur sechs abhalten konnte. Hier mache sich auch der fehlende Nachwuchs bemerkbar. Heuer ist noch die Teilnahme an zwei Kleinfeldturnieren geplant.



Thomas Kraus blickte auf die Geschehnisse in der Fußballabteilung der 1. Mannschaft zurück und freute sich, dass man für die Saison 2018/2019 einen Neuzugang habe gewinnen können. Da man mit dem TSVgg Hausen einen neuen Partner finden konnte, der die Spielgemeinschaft mit der SG Steinach verstärkt, ist es nun wieder möglich, von der U7 bis zur U19 den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.



"Der TSV lebt", freute sich Bürgermeister Andreas Sandwall. Der Verein sei für das Gemeindeleben unentbehrlich, hier habe man eine Win-Win-Situation. Er konstatierte, dass der Verein sich sehr gut entwickelt habe. Besonders der Fokus auf den Breitensport habe ihn noch attraktiver gemacht.