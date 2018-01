Boom am Bau: Schulsanierung wird rund eine halbe Million Euro teurer

"Wir sind nicht mehr ganz im Zeitplan", sagte Architekt Johannes Messerschmitt vom Büro in Bad Kissingen. "Mir macht der Winter ein bisschen Sorgen. Aber es gibt keine Qualitätsverluste." Doch trotz des zeitlichen Verzuges bleibt es dabei: Im kommenden Schuljahr nach den Sommerferien soll die generalsanierte Schule bezugsfertig sein.

6,524 Millionen Euro waren ursprünglich für das umfangreiche Bauvorhaben vorgesehen. Doch der aktuelle Boom am Bau hat einen dicken Strich durch die frühere Kostenschätzung gemacht. Nach aktuellem Stand steigen die Kosten auf rund 7,1 Millionen Euro an. Noch sind aber nicht alle Arbeiten vollständig an Firmen vergeben, sodass am Ende wohl ein Volumen von etwa 7,5 Millionen zu erwarten ist. Allerdings war im Verlauf der Planungen auch noch der Wunsch nach neuen Schulmöbeln aufgekommen, die anfangs gar nicht vorgesehen waren. "Wir hoffen weiterhin, dass wir im Fahrwasser bleiben und nicht noch weitere unerwartete Kostensteigerungen auf uns zukommen", sagte Bürgermeister Gerd Kleinhenz (PWW) vorsichtig optimistisch.

Von Lothar Bühner lag ein Antrag auf Errichtung von drei Einzelgaragen in der Bergstraße in Oberbach vor. Das Gremium hatte keine Einwände. Michael Gehrlein möchte in der Jahnstraße in Wildflecken eine logopädische Praxis einrichten und beantragte dazu eine Nutzungsänderung. Die Bewilligung erfolgte einstimmig.



Neu: Serviceportal im Internet

In der Gemeindeverwaltung wird man künftig auch mit Karte bezahlen können. Die notwendige technische Ausstattung wird angemietet. Außerdem will die Gemeinde ein Bürgerservice-Portal im Internet einrichten. Im Rahmen des Portals haben Bürger die Möglichkeit, Anträge an die Verwaltung zu erfassen und direkt an das Bürgerbüro zur Bearbeitung weiterzuleiten. So können dann beispielsweise Familien-Urkunden und Wahlunterlagen online beantragt werden. Kämmerer Dieter Feller berichtete über den hohen Stellenwert der Datensicherheit bei diesem Projekt.