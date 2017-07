Blaskapelle feiert Jubiläumsfest mit Vlado Kumpan

Kartenvorverkauf läuft





Die Anfänge: von elf Jugendlichen gegründet





Von Märschen über Filmmusik bis zu Naturwundern





Stetiges Wachstum durch hervorragende Jugendarbeit



Bereits seit 65 Jahren vereint die Blaskapelle Ebenhausen Tradition mit Moderne. Heute mehr denn je zuvor. Die über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte Jugendarbeit steht symbolisch für das moderne Gesicht des Vereines - auf der anderen Seite ist man sehr stolz auf seine Wurzeln. Beide Facetten gilt es in diesem Jahr zu feiern - mit den großen "Tagen der Musik" im Schloss von Ebenhausen. Highlight des Jubiläumsfests ist der Auftritt von Vlado Kumpan mit seinen Musikanten.Nach dem tollen Erfolg im Jahr 2012 öffnet das Schloss im Ebenhäuser Altort vom 14. bis 16. Juli wieder seine Pforten und bietet den Besuchern neben dem tollen Ambiente des altehrwürdigen Gemäuers einige musikalische Highlights. Dazu wird das Schloss wieder von Grund auf herausgeputzt: Ein großer organisatorischer Kraftakt, den die Kapelle aber dank seiner 270 Mitglieder und vielen Unterstützern erfolgreich stemmt.Auch an diesen Tagen der Musik gilt: Tradition trifft auf Moderne. Los geht es am Freitagabend mit der Band Soundladen aus Bad Kissingen und den überregional bekannten Musikern von Blast. Der Samstag Nachmittag steht ganz im Zeichen der Jugend. So werden ab 13 Uhr alle Ausbildungsgruppen der Blaskapelle ihr Können präsentieren, bevor ab 15 Uhr fünf Nachwuchsorchester aus der Region spielen werden. Am Samstagabend dürfen sich die Gäste auf "The Jets" freuen. Das Besondere dabei: Neben der aktuellen Bandbesetzung werden auch die aus "Saalbau-Karch-Zeiten" bekannten alten Hasen der "Jets Revival Band" mit von der Partie sein.Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Schlossscheune. Im Anschluss laufen die "Urlesbacher Musikanten" zum Weißwurstfrühstück ohne Verstärker durch die Reihen. Nach dem Mittagessen kann man sich auf die Platzkonzerte des Musikvereins Zaberfeld (ab 13.30 Uhr) und der Blaskapelle Marktbergel (ab 15.30 Uhr) freuen.Für Sonntagabend ist es gelungen, ein besonderes Schmankerl zu verpflichten, denn dann heißt es: Herzlich Willkommen in Ebenhausen dem Europameister der Blasmusik. Der bekannte Startrompeter Vlado Kumpan reist mit seinen Musikanten aus der Slowakei an. Ein absolutes Top-Highlight für alle Fans der Blasmusik und eine nicht alltägliche Gelegenheit, Blasmusik der absoluten Weltklasse live zu erleben - und das Ganze in ebenfalls nicht alltäglicher Kulisse des Ebenhäuser Schlosses. Interessierte können sich über wwww.blaskapelle-ebenhausen.de für die Abende am Samstag und am Sonntag Karten im Vorverkauf sichern.Die elf jugendlichen Gründungsmitglieder der Blaskapelle Ebenhausen begannen 1952 ihre musikalische Ausbildung in der Werkstatt von Anton Hammer, einem ortsansässigen Instrumentenbauer. Im Juni 1953 konnte bereits der erste öffentliche Auftritt stattfinden, ein Ständchen zu einer Silberhochzeit. Im Jahr 1955 waren die ersten Höhepunkte der jungen Kapelle die Tanzmusik bei Faschingsbällen und die Mitwirkung beim 25-jährigen Bestehen mit Fahnenweihe des befreundeten Gesangvereins Liederhort. 1966 spielten bereits 24 Musikanten in der Kapelle. Drei Jahre später wurde die erste Uniform angeschafft und im Oktober 1976 zum ersten Mal eine ordentliche Mitgliederversammlung durchgeführt, bei der auch eine Vorstandschaft gewählt wurde. Dies war der Grundstein für die Mitgliedschaft im Nordbayerischen Musikbund.Einer der Höhepunkte der Vereinsgeschichte war das Musikfest aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der Blaskapelle Ebenhausen im Mai 1977 mit einem Gemeinschaftschor, bei dem mehr als 700 Personen musizierten. Drei Jahre später stand das erste Konzert auf dem Jahresprogramm der Kapelle.Seitdem sind die Konzerte der Blaskapelle ein jährliches Highlight für die Musiker des Vereines. Lag der Fokus bis in die späten 2000er hauptsächlich auf traditioneller Blasmusik, wurde das musikalische Spektrum gerade in den letzten Jahren stark erweitert. Musicalhits, Filmhelden, Naturwunder - die Zuhörer sind jedes Jahr aufs Neue gespannt, welchem Motto sich die Blaskapelle Ebenhausen für ihr nächstes Konzert annimmt. Und auch die Musiker fiebern dem Termin entgegen - ein Probewochenende kurz vor dem Konzerttermin gehört mittlerweile fest zum etablierten Programm der Kapelle. Hier wird nicht nur der letzte Feinschliff vorgenommen - auch für den Austausch und die Gemeinschaft der sehr jungen Kapelle ist der Termin ein obligatorischer Bestandteil im Jahreskalender.Die Blaskapelle schaut in ihrer 65-jährigen Historie auf gute und schwierigere Zeiten zurück. Einen großen Einschnitt in die musikalische Entwicklung des Vereins brachte so beispielsweise der Jahreswechsel 1983/1984, als der bisherige Dirigent Hermann Stürmer sein Amt niederlegte und mit ihm weitere Stützen des Vereins das Musikspielen aufhörten. Es folgte eine Zeit der Neuorganisation des Vereins. Der 1. Vorsitzende Bernhard Götz übernahm neben dem Amt des Dirigenten auch die Ausbildung der Jungmusiker.Umso mehr kann der Verein heute stolz und sehr zuversichtlich in die Zukunft schauen. Einen großen Stellenwert nimmt dabei die Jugendarbeit im Verein ein. Über 50 Aktive befinden sich derzeit in Ausbildung und bilden so das Fundament der Kapelle. Mittlerweile seit vielen Jahren wird diesen jungen und jung gebliebenen Musikern mit der Nachwuchsformation - den "Notenkillern" - eine Plattform geboten, um ihr Können auch nach außen zu tragen.Heute spielt die Blaskapelle eine große Rolle im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde und darüber hinaus. Der Aufgabenbereich erstreckte sich auf verschiedene Anlässe freudiger wie auch ernster Art, über das ganze Jahr: Ständchen spielen bei runden Geburtstagen oder Hochzeitsfeiern einerseits, aber auch aus besinnlichen Gründen wie Beerdigungen oder dem Volkstrauertag. Dazu kommen das Jahr über die Mitwirkung bei kirchlichen Anlässen sowie die musikalische Ausgestaltung von Vereinsfesten.