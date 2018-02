Man hätte ja gar nicht ins Theater gehen müssen. Denn wenn man lange genug verheiratet ist, dann kennt man das aus eigener Erfahrung - man nennt das "Déjà-vu": Didier und Karine sitzen in ihrem höchst ungemütlichen Wohnzimmer auf dem Sofa und starren in den Fernseher (der steht, da wo das Publikum sitzt). Gerade geht der Film "Die Brücken am Fluss" mit Clint Eastwood und Meryl Streep zu Ende. Und man merkt sofort: Da ist Spannung in der Luft.



Didier hampelt mit zur Schau gestellter Langeweile auf seinem Platz herum, weil er genau weiß, dass er gerade an dem Filmhelden gemessen - und bestimmt für zu leicht befunden wird. Karine starrt mit tränenfeuchten Augen auf den Bildschirm, weil sie sich an den Schauspieler verloren hat. Als der Fernseher verstummt, bleibt quälendes Schweigen übrig. Didier möchte möglichst schnell ins Bett, weil er schon ahnt, was kommt, was er unbedingt vermeiden will. Denn in Karine braut sich Unheil zusammen.



Mühsam kommt über die üblichen Floskeln ein Gespräch in Gang: Für Didier ist der Schauspieler - ganz im Gegensatz zu ihm selbst - nur ein Produkt aus Schminke und Licht, für Karine ist er der Traummann, und es ist ihr egal, dass sich Didier mit aller Vehemenz dagegen wehrt. Und schlimmer kann es nicht kommen: Sie zwingt ihn zu der Frage: "Bist du glücklich?" Nur drei Wörter, aber fürchterliche Sprengkraft. Denn wie immer die Antwort ausfällt: Sei ist falsch. Sagt man ja, erweckt man sofort stetig wachsendes Misstrauen, denn man hat bestimmt etwas zu verbergen. Sagt man nein, ist ohnehin Feuer unterm Dach. Ottonormal-Ehepaare tendieren in dem Fall zum Ja. Dann kann sich der/die Andere ein "Naja!" denken und einigermaßen unbeschadet auf das nur schwach verminte Terrain des Alltags zurückkehren.



Aber Karine - und das ist der Grund, warum man doch ins Theater gehen musste - sagt nein. Sie würde, wie Meryl Streep ihren abgenutzten Ehemann, auch Didier verlassen und mit Clint Eastwood oder einem anderen derartigen Traummann neu beginnen. Sie will wieder Schmetterlinge im Bauch spüren. Und damit beginnt die erwartete Katastrophe.



Die beiden trennen sich, ohne sich zu trennen. Nicht nur weil Karine weiterhin bei Didier wohnt, sondern weil sie sich gegenseitig brauchen, um ihre neue Freiheit und Unabhängigkeit zu demonstrieren. Denn sie haben sonst niemanden, den sie damit beeindrucken können. Sie haben überhaupt nicht gelernt, voneinander unabhängig zu sein. Die ganzen heißen Liebesnächte und spannenden Beziehungen lügen sie sich gegenseitig vor.



Nur einmal klappt es in einer Nacht bei beiden gleichzeitig - mit anderen Partnern. Das macht die Waffe des Vorwurfs stumpf. Und es kommt, wie man es schon erwartet hat: Als Karine in Didiers Wohnung eigentlich nur einen Regenschauer abwarten will - ihr neuer Partner ist auf Dienstreise, spürt sie plötzlich wieder Schmetterlinge im Bauch. Ende gut, alles gut? Man weiß es nicht. Die Frage kann ja jederzeit wieder kommen: Bist du glücklich?



Der Franzose Eric Assous hat sein Kammerspiel für zwei Schauspieler "Auf dünnem Eis" 2013 in Paris geschrieben (ein Fall , in dem die deutsche Übersetzung des Titels besser ist als das Original: "Couple en danger" oder "Paar in Gefahr" - immerhin reimt sich's). Die Theatergastspiele Fürth haben es vor zweieinhalb Wochen in deutscher Erstaufführung (Übersetzung: Kim Langner) herausgebracht. Es ist ein guter Belegt dafür, in welch hohem Maße die französischen Boulevardautoren in den letzten Jahren ihre englischen Kollegen abgehängt haben.



Assous gelingen in diesem mehr oder weniger handlungsfreien Konversationsstück ungemein dichte Dialoge, die nie an der Oberfläche bleiben, auch wenn es oft nur Andeutungen sind, die die beiden machen. Entstanden sind sechs "Szenen einer Ehe", die jeweils neu beginnen, aber sich bruchlos aneinanderfügen. Die Spannung entsteht nicht, weil das Ende offen wäre - das denkt man sich schon sehr bald - sondern weil der Weg dorthin immer wieder verblüfft.



Holger Berg hat in seiner Inszenierung die Konzentration durch ein ausgezeichnetes Timing noch mehr verdichtet, und er hat mit einer minutiösen Personenregie bis in die kleinste Mimik für nahezu atemlose Deutlichkeit gesorgt - man konnte trotz des Ernstes der Lage sehr viel lachen. Allerdings hatte er mit Petra Kleinert und Roberto Guerra ein Darstellerehepaar, das das hohe Tempo bis zum Schluss präzise gehen konnte. Man bekam ein bisschen das Gefühl, als wäre das für die beiden auch etwas erlebte Erfahrung. Aber um Realität zu sein, war es einfach zu gut gespielt.