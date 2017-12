Bis Oerlenbach zum Kurort wird

Als Landarzt hat man es nicht leicht: Man muss sich nicht nur mit eingebildeten Kranken herumschlagen, säumigen Schuldnern hinterherlaufen und auch die Repräsentationssucht der Lokalpolitiker macht zu schaffen. Dieses Weltbild wird auf jeden Fall im Dreiakter "Der Heiler von Oerlenbach" von Bernd Kietzke gezeichnet, das die Theatergruppe Oerlenbach im Pfarrsaale aufgeführt hat.



Mit jeder Menge Wortwitz wurde jongliert, und natürlich auch die Originale aus dem Ort veralbert. Die Nachbargemeinden bekamen ebenfalls ihr Fett weg, sehr zur Freude des zahlreich erschienen Publikums. Die Schauspieler unter Regisseur Andreas Schmitt hatten sich sehr gut in ihre Rollen eingearbeitet, Mimik und Gestik passten perfekt. Ein Hingucker war wieder das Bühnenbild, das Thomas Mützel erstellt hatte. Selbst die obligatorischen Fachbücher eines Allgemeinarztes standen in den Regalen, und Bilder von Körperorganen sorgten für ein authentisches Arztpraxis-Flair. Ganze Arbeit hatten auch Graziella Katzenberger und Sabine Werner geleistet, die für die Maske zuständig waren.



Im Mittelpunkt der pikanten Komödie standen die unkonventionellen Methoden des Landarztes Dr. Bacchus (Holger Sempert), der mit "Naturstoffen" heilt. So ist für ihn der Frankenwein ein Lebenselixier. Auch er selbst ist dem Rebensaft nicht abgeneigt, zumal der Wein beruhigt und es in seiner Praxis oft drunter und drüber geht. Hieran ist Putzfrau Ambrosia Teufel (Gabi Heinrich), die gern lästert, nicht ganz unschuldig. Sie liegt im Dauerclinch mit Lore Ley (Anja Mützel), der Sprechstundenhilfe mit dem Herz am rechten Fleck, die modisch stets auf dem neuesten Stand ist und das Chaos in der Praxis in den Griff zu bekommen sucht.



Dauergast in der Praxis von Dr. Bacchus ist unter anderem Wilma Öfter (Nicole Büttner), die mit der Erfüllung der ehelichen Pflichten ihres Ehemanns unzufrieden ist. Und so werden alle Mittelchen ausprobiert, um diesem Umstand entgegenzuwirken. Dabei nervt sie nicht nur Dr. Bacchus, sondern es kommt regelmäßig zum Streit mit Wilma Teufel, die ihr entgegenschleudert: "Bei Frauen wie Dir könnte der Tod durchaus eine Alternative sein".



Für noch mehr Chaos sorgt die rigorose Bürgermeisterin Minna Moritz (Yvonne Kleinhenz), die es sich in den Kopf gesetzt hat, Oerlenbach endlich zu einem Kurort zu machen. Ihr Sohn Max Moritz (Jonas Kiesel) indes hat da ganz andere Pläne: So ist sein neuester Spleen, Bungeejumping vom Oerlenbacher Windrat zu machen. "Ich habe hier große Bedenken: Dein Leben hat schon mit einem verreckten Gummi angefangen", stöhnte da seine Mutter, was das Publikum sehr erheiterte.



Sorgen ganz anderer Art hat Chantal Bollermann (Marina Wiesend). Zu Beginn ist die Bauerntochter ein wahres Aschenputtel, das sich jedoch im Laufe des Stücks von der Schweinehirtin zur Prinzessin mausert. Die Stilberatung hat die stets adrette Lore Ley übernommen, die erkannt hat, dass Chantal ein Rohdiamant ist, dem es nur etwas an Schliff fehlt.



Die undogmatischen Heilmethoden von Dr. Bacchus, der meint, mit dem Oerlenbacher Wein alle Wehwehchen heilen zu können, sorgen natürlich bei der Ärztekammer für Unverständnis. Diese entsendet flugs Hans Werthmann (Thomas Saal), der den abtrünnigen Arzt wieder auf den rechten Pfad der Schulmedizin zurückführen soll. Doch auch dieser erliegt dem edlen Tropfen.



Um für positive Publicity zu sorgen und Werthmann zu zeigen, dass die Heilkunst Oerlenbachs weit über die Grenze hinaus bekannt ist, schlüpft der gescheiterte Schauspieler Eberhard Kühlmann (Andreas Erhard) in verschiedene Rollen und lobt als "echter" Bayer, als feines Fräulein, als Schotte und schließlich als Scheich die Vorzüge des Rebensafts im Kampf gegen Krankheiten. Die "Coolness", die Andreas Erhard in dieser Rolle perfekt verkörperte, erheiterte die Zuschauer ganz besonders und brachte ihm viel Applaus ein.



Irrungen und Wirrungen wechselten einander ab, an denen Detektivin Lisa Groß (Sandra Düsel-Wehner) nicht ganz unschuldig ist. Doch am Schluss kommt alles ins Lot. Schlussendlich erhält natürlich auch Oerlenbach die Zulassung als Kurort.



Wer die Komödie "Der Heiler von Oerlenbach" einmal selbst anschauen will, der hat am 29. Dezember um 19.30 Uhr im Pfarrheim in Oerlenbach noch einmal Gelegenheit dazu. Restkarten können unter Tel.: 09725/15 30 vorbestellt werden.