Betriebsunfall im Kreis Bad Kissingen: Arbeiter unter mehreren Hundert Kilo Ladung begraben

Bei der Verladung von Papprollen in einen Sattelzug kam es in einem Oberwildfleckener Betrieb zu einem Unfall, bei dem ein Arbeiter schwer verletzt wurde und in ein Fuldaer Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dies berichtet die Polizei.



Der Fahrer eines Gabelstaplers blieb an der Ladefläche hängen. Dadurch verschob sich die Ladung des Staplers. Die beiden Paletten mit Papprollen kippten zur Seite und begruben einen weiteren Mitarbeiter unter sich. Dieser hatte sich noch durch einen Sprung zur Seite retten wollen, konnte aber nicht verhindern, dass er von der mehrere Hundert Kilogramm schweren Ladung getroffen wurde.



Beim Eintreffen der Streife hatte der Staplerfahrer seinen Kollegen bereits unter der Palette befreien können und leistete Erste Hilfe. Der Verletzte musste durch BRK und Notarzt in ein Fuldaer Klinikum gebracht werden.