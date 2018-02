Berufsnachwuchs und Mitglieder geehrt

Bei der Jahreshauptversammlung des Verbands für landwirtschaftliche Fachbildung, in dem alle Absolventen der Meisterprüfung und der höheren Fachschulen zusammengeschlossen sind, wurde die Vorstandschaft wieder für die nächste Amtszeit bestätigt und durch junge Mitglieder ergänzt. Außerdem stellten der 1. Vorsitzende Norbert Götz und seine Stellvertreterin Marianne Eisenhauer die Berufskolleginnen und -kollegen vor, die im Jahr 2017 ihre Ausbildung in der Haus- und Landwirtschaft mit der Abschlußprüfung erfolgreich beendet oder mit der Meisterprüfung gekrönt haben.

Neben dem aktuellen Berufsnachwuchs ehrte der Verband auch langjährig verdiente Mitglieder, in diesem Jahr Heinz Schmitt, Magdalena Dünisch und Brigitte Goldmann, die alle langjährig in der Vorstandschaft des VLF aktiv waren und noch sind. Über "Ackerbau 2030" referierte Dr. Joachim Liebler.