"Bella Figura" mit vielen bekannten Gesichtern

Wenn die seit einigen Jahren weltweit erfolgreichste Dramatikerin und eine seit Jahrzehnten im Kurtheater gefeierte Schauspielerin zusammentreffen, kann man sich vom Gastspiel der ebenfalls renommierten Truppe des Euro-Studio Landgraf am Dienstag, 23. Januar, um 19.30 Uhr im Kurtheater einen Abend voller Theatervergnügen erwarten. Yasmina Reza schrieb ihre Komödie "Bella Figura" für die Berliner Schaubühne, wo sie deren Chef Thomas Ostermeier 2015 uraufführte.

"Fare una bella figura" wird von manchen als typisch italienischer "way of life" betrachtet, heißt es doch, dass man es auch in widrigsten Umständen schafft, eine gute Figur zu machen, sich nicht unterkriegen zu lassen, auch wenn die Situation ziemlich verfahren erscheint.

Genau so kann man die Ausgangssituation für das heimliche Liebespaar Boris und Andrea beschreiben, denn er führt sie zum intimen Abendessen gegen Andreas Willen ausgerechnet in das Lokal, das ihm seine Ehefrau mal empfohlen hat. Und er fährt vor dem Lokal Yvonne an, deren Sohn Eric ausgerechnet mit der besten Freundin von Boris' Frau verlobt ist.

Wie immer bei Yasmina Reza entwickeln sich aus dieser Konstellation zwischen fünf Menschen, die da zufällig aufeinandergetroffen sind, Rezas berühmte Dialoge, die wie in "Kunst" und "Der Gott des Gemetzels" bis an die Grenzen dessen gehen, was man mit der bürgerlichen Contenance aushalten kann, die alle zu bewahren versuchen. Yvonne steht im Zentrum des Geschehens und wird natürlich von Doris Kunstmann mit viel Spaß beim Beobachten der Peinlichkeiten um sie herum gespielt.



Wie üblich bei den Produktionen des Euro-Studios sind auch die Rollen der beiden jungen Paare prominent besetzt: Fernsehstar Heio von Stetten spielt den bloßgestellten Ehebrecher Boris, Julia Hansen, die in "Der Vorname" in der vorletzten Saison beim Theaterring gefeiert wurde, gibt Françoise, die Freundin seiner Frau am falschen Ort. Susanne Steidle, bekannt aus Fernsehserien wie der Lindenstraße und Marienhof, aber auch als Schauspielerin an einigen deutschen Bühnen tätig, ist in der Rolle von Boris' Ehebruch-Partnerin zu sehen. Und Christopher Krieg, vielbeschäftigter deutscher Film- und Fernsehschauspieler (unter anderem in verschiedenen Sokos und Tatorten) gibt Yvonnes Sohn Eric, der den Fehler macht, die Zufallsbekannten vom Parkplatz zu Yvonnes Geburtstagsfeier einzuladen.

Regie hat Thomas Goritzki geführt, dessen Inszenierung von "Terror" in der vorletzten Spielzeit beim Theaterring großen Eindruck gemacht hat; für die Ausstattung sorgte Stephan Mannteuffel.



Karten gibt es vorweg in der Tourist-Information im Arkadenbau, unter der Service-Telefonnummer 0971/8048-444 und bei kissingen-ticket@badkissingen.de. Natürlich ist auch die Abendkasse im Kurtheater für kurzentschlossene Besucher geöffnet.













BUZ: Doris Kunstmann und Heio von Stetten, die beiden Hauptdarsteller in Yasmina Rezas "Bella Figura", das am 23.1. 2018 im Rahmen des 33. Theaterrings der Stadt Bad Kissingen ins Kurtheater kommt.