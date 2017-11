"Was haben wir denn von der schwarzen Null, wenn alles auf die Bürger umgelegt wird"? fragte Josef Bechert bei der Bürgerversammlung im Gasthaus Fehr in Lauter. In der speziellen Atmosphäre des proppenvollen Gasthauses wurde die Steigerung der Rücklagen auf fast zehn Millionen im Vermögenshaushalt der Großgemeinde auch kritisch gesehen. Dass nicht mehr ausgegeben werden konnte, lag an planerischen Hemmnissen und der guten Konjunktur, die einige Maßnahmen verzögert hätten. Sieben Millionen Euro der Rücklagen werden in den nächsten Jahren für große Maßnahmen benötigt. So sind für die Mittelschule Burkardroth 3,3 Millionen Euro, eingeplant und neben anderen Maßnahmen wird auch das Rathaus energetisch saniert und barrierefrei ausgebaut, zeigt Bürgermeister Waldemar Bug (ödp) in seinem Vortrag auf.



Großgemeinde steht gut da

Ortsreferent Siegbert Fehr eröffnete die Veranstaltung, dankte den Bürgern für das rege Interesse und freute sich, dass in der Dorfgemeinschaft noch vieles im Ehrenamt geschafft wird. Bürgermeister Waldemar Bug legte mit einem ausführlichen Power Point Vortrag die durchweg erfreuliche Situation der zwölf Orte umfassenden Großgemeinde dar. Dass die Welt durch den enormen Ressourcenverbrauch Klimaerwärmung und Völkerwanderung ausgelöst hat, stellte er seinen Ausführungen voran und zeigt Maßnahmen in der Gemeinde auf, die Situation nicht noch zu verschärfen.



Energie einsparen

So können die sieben Kitas und Kindergärten mit fast 400 Kindern und die Grund- und Mittelschule mit 332 Kindern erhalten werden, was Fahrten in größere Zentren erspart. Es ist gelungen die Alt- und Innenorte durch Förderung mit 43 Baumaßnahmen zu beleben, was Landverbrauch reduziert. Energie wurde durch viele Maßnahmen unter anderem bei Beleuchtung und Mitgliedschaft im Sternenpark Rhön reduziert, die Schulheizung wurde auf Hackschnitzel umgestellt, weitere Energiesparmaßnahmen folgen.



Im Zusammenhang mit der Diskussion um fehlende Insekten berichtet der Bürgermeister, dass, wo immer möglich, Straßenränder nicht gemulcht werden. Das 100 Kilometer umfassende Feldwegenetz wird künftig mit eigenem Gerät instand gehalten. Die kommunale Zusammenarbeit in der Allianz Kissinger Bogen entwickelt sich erfreulich. Auch das kulturelle Leben in der Großgemeinde kann sich sehen lassen. Mit dem Projekt WasserWege ist auch ein attraktiver Wanderweg geschaffen worden. Während sich die Geburten (62) und Sterbefälle (63) fast ausgleichen macht der Wegzug von 286 Personen gegenüber dem Zuzug von 215 Bürgern Sorgen.



Ingenieurbüro sucht Lösungen für Starkregen

Starkregenereignisse in verschiedenen Gemeindeteilen und was dagegen unternommen werden kann, war Auslöser einer intensiven Diskussion. Die Gemeinde hat ein Ingenieurbüro beauftragt Lösungsvorschläge zu unterbreiten, dennoch hatte Bürgermeister Waldemar Bug keinen leichten Stand. So fragte Josef Bechert hartnäckig nach, warum bei Neubaugebieten der notwendige Regenrückhalt nicht zentral von der Gemeinde erstellt, sondern von den einzelnen Bauwerbern selbst errichtet werden müsse. Der Bürgermeister stellt dem entgegen, dass größere Maßnahmen teurer zu erschließen seien und dafür Fläche verbraucht werden, die dann nicht als Bauplatz verkauft werden könne. "Es ist im ökologischen Sinn auch richtig, dass der Bauherr einen Vorteil hat, der rund um sein Haus Grün belässt, weniger Grund versiegelt und so kleineren Regenrückhalt braucht".



Matthias Nürnberger wundert sich dann, dass die Gemeinde Grundstücksbesitzern, die eine Zisterne eingebaut haben, kaum einen Vorteil einräumt. "Ohne Förderung hat doch niemand einen Anreiz eine Zisterne zu bauen". Dafür muss dann die Gemeinde größere Kanäle bauen, weil sie bei Starkregen das Wasser nicht fassen können. Das kann doch nicht richtig sein, meint Nürnberger.



Gebühren steigen

Da löste die Erhöhung der Gebühren für Wasser und Entwässerung natürlich Kopfschütteln aus. Wasser kostet statt 1,25 Euro pro Kubikmeter ab 2018 1,55 Euro pro Kubikmeter und Abwasser steigt von 1,90 Euro auf 2,12 Euro Kubikmeter, verkündete der Bürgermeister. Auch die Grundgebühr steigt von 20-38 Euro auf 50-95 Euro je nach Anlage. Hier konnte Bug allerdings argumentieren, dass es nach dem Kommunalrecht zwingend vorgeschrieben ist, sowohl Wasser, Abwasser als auch Abfall kostendeckend abzurechnen. "Alle vier Jahre müssen wir das machen", erläuterte Bug. Beifall erntete er damit nicht. Dass Dorfpolitik in Lauter immer noch Männersache ist erlebten zwei Bürgerinnen, die das Fähnlein der Gleichberechtigung gegen fast 50 Männer hochhielten.