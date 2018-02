Bad Kissinger Spiele-Wochen mit Generationentag

Gemeinsam mit den Senioren von "Mach mit" und dem Bad Kissinger Seniorenbeirat können an diesem Tag ältere und jüngere Besucher aus einer Reihe von Spielen wählen, die sich über Jahrzehnte stetiger Beliebtheit erfreuen.Auch wird an diesem Tag ab 14:00 Uhr Klaus Brenner mit seinem Geschicklichkeitsspiel "Kuxbalo" zu Gast sein. "Kuxbalo" ist ein Spiel, bei dem die Grob- und Feinmotorik gefördert und verbessert wird. Während der Spiele-Entwicklungsphase wurde es in Kindergärten und Seniorenheimen getestet. Eindrücke, Erfahrungen und Vorschläge der Spieler halfen dabei, dass aus der Idee ein anregendes Geschicklichkeitsspiel wurde.Ab 16 Uhr findet eine Spiele-Schule zum Brettspiel "Icecool", dem Kinderspiel das Jahres 2017, statt. Wer hat den richtigen Schnipp und schnappt sich alle Fische, um sie in Sicherheit zu schnabulieren? Nach einer Einführung in die Spielregeln wird es um 17 Uhr in einem Turnier gespielt.Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einfach vorbeikommen und mitspielen. Die Öffnungszeiten sind täglich von 13 bis 19 Uhr. Veranstalter ist die Stadtjugendarbeit Bad Kissingen, Tel.: 0971/807 1301. Das Programmheft steht online auf der Website zum Download bereit und liegt im Rathaus an der Infotheke aus.