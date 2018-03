Bad Kissinger "retten" die Welt vor Virus

Zum vierten Seminar der BDS Azubi-Akademie, Standort Bad Kissingen, trafen sich die Azubis bei BDS Mitglied Höchemer Büro GmbH in Bad Bocklet zu den Themen "Escpe Room" und "Ergonomie am Arbeitsplatz". Mitarbeiter und Referent Jochen Heinkel war Seminarleiter des ersten Teils mit dem Thema "Ergonomie am Arbeitsplatz". Als Experte vermittelte er den Azubis die Themen wie richtiges Sitzen, Bildschirmabstand, Tischhöhe, Licht und richtige Bildschirmstellung im Raum. Dabei wurde den Teilnehmern gezeigt, wie sie Stuhl und Tisch für sich auf die richtige Höhe einstellen. "Ergonomie ist die Anpassung der Arbeit an den Menschen", lautete das Fazit von Seminarleiter Heinkel.



Mario Wirth, Bezirksleiter der DAK Gesundheit, organisierte einen mobilen Escape-Room zum Thema "Bewegung und Gesundheit". In kleinen Gruppen mussten die Azubis und Ausbilder in einem geschlossenen Raum verschiedene Aufgaben und Rätsel zum vorher definierten Thema lösen. Je besser das Team zusammenarbeitet, desto schneller gelingt die Flucht. Durch praktisches Ausprobieren, geschicktes Kombinieren, räumliches Vorstellungsvermögen und gekonntes Rechnen gelang den Gruppen das Entkommen aus dem Escape Room und sie retteten damit die Welt vor einem vernichtenden Virus.