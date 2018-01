Bad Kissinger Hotel-Betrüger geschnappt

Einen dreisten Einmietbetrüger hat die Polizei im mittelfränkischen Gunzenhausen geschnappt. Der Brite war bayernweit mit seiner Masche "kostenlos" in Hotels unterwegs. Der 70-Jährige hat auch in Bad Kissingen den Besitzer eines Hotels übers Ohr gehauen.

Es war im Dezember 2016, als der Brite sich in einem Hotel in Bad Kissingen eingemietet hatte. Am nächsten Tag ging er, ohne die Rechnung gezahlt zu haben.

Der Mann ist bei der Polizei schon längst kein Unbekannter mehr. In den zurückliegenden Jahren war er wegen Betrugs bereits verurteilt worden. Mieten ohne zahlen war seine gängige Masche, so hatte er ganz Bayern bereist.

Zudem steht der Brite laut Polizeipräsidium Unterfranken unter dringendem Verdacht, am 10. Dezember in einem Juweliergeschäft in Bad Kissingen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro aus einer Auslage geklaut zu haben. Daraufhin suchte die Polizei mit einem Foto des Mannes nach dem Betrüger.

Festgenommen wurde der Mann nun am 10. Januar im mittelfränkischen Gunzenhausen. Dort soll er erneut versucht haben, sich in eine Pension einzumieten. Als die Wirtin allerdings von ihm sofort Geld fürs Übernachten sehen wollte, suchte er das Weite. Bei einer Kontrolle wurde der Mann geschnappt, da erfuhren die Beamten, dass er bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Jetzt hat er ein warmes Plätzchen und das für umsonst: Er sitzt in einer Justizvollzugsanstalt.