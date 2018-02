Bad Kissingens junge Wirtschaft trifft auf Oberbürgermeister

Die Wirtschaftsjunioren aus Bad Kissingen haben sich zu ihrer traditionellen Gesprächsrunde mit dem Oberbürgermeister der Stadt Bad Kissingen, Kay Blankenburg, getroffen. Unter anderem ging es um das Thema Wirtschaftsförderer der Stadt, nachdem die Stelle seit mehr als einem Jahr unbesetzt ist. Blankenburg versicherte, dass die Vorstellungsgespräche mit vielversprechenden Bewerbern kurz bevorstünden. Der Fokus der städtischen Wirtschaftsförderung werde weiterhin auf Bestandspflege bleiben.



Von Seiten der Wirtschaftsjunioren wurde kritisiert, dass die Stadt Bad Kissingen in Sachen Digitalisierung noch hinterherhinke, und gleichzeitig vorgeschlagen, eine App ins Leben zu rufen, mit der man Gastronomie, Hotels und Veranstaltungen leicht finden könnte. Der Oberbürgermeister versprach, diesen Vorschlag mitzunehmen. Johannes Kiep lobte die Neuerungen im Bereich Elektromobilität.



Auch die Möglichkeit eines Einkaufszentrums wurde besprochen, jedoch war man sich einig, dass das Beleben der Innenstadt Vorrang habe. Blankenburg erläuterte die Schwierigkeiten, die sich bei dem Sanierungskonzept der Innenstadt ergeben hatten. Noch seien nicht alle Prüfungen und Untersuchungen abgeschlossen, weshalb auch noch keine Termine feststünden. Der Schutz der Heilquellen vor einer möglichen Kontaminierung durch die Bauarbeiten müsse sichergestellt sein.



Andrea Halboth sprach noch einmal den neuen Fächerbrunnen an. Der Oberbürgermeister erläuterte die Gründe für die Entscheidung für die aktuelle Version des Brunnens (Förderung des Freistaats Bayern) und räumte auch ein, dass mit der Kommunikation der Vorstellungszeiten einiges schief gegangen sei, man dies jedoch in Zukunft verbessern wolle.



Nils Scheiner fragte den Oberbürgermeister nach seinen Wünschen an die Wirtschaft. Blankenburg äußerte den Wunsch - und zwar an alle Bürger der Stadt - die Stadt nach außen hin besser darzustellen und lieber intern zu kritisieren. Er erwähnte auch die nächsten geplanten Projekte - Sanierung des Terrassenschwimmbads, Bau eines neuen Hallenschwimmbads, Erweiterung des KissSalis-Parkplatzes, Einreichung des UNESCO-Antrags (voraussichtlich in einem Jahr).



Pläne für die Gesprächsrunde 2019 wurden auch bereits geschmiedet, unter anderem mit einer Rathausführung. Lydia Molea