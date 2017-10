Bad Kissingen: Unbekannter entblößt sich vor Frauen und onaniert

Am Montagabend, gegen 22.00 Uhr, überquerten zwei Frauen den Theaterplatz. Wie die Polizei mitteilt, trat ein circa 50 Jahre alter Mann hinter eine Litfaßsäule hervor, der entblößt war und an seinem Glied manipulierte.Dabei sprach er die beiden Frauen in sexuell beleidigender Weise an. Sie gingen einfach weiter und erstatteten dann Anzeige gegen den Mann.Dieser wird wie folgt beschrieben: Circa 160 cm groß, schlank, braun/schwarze, kurze Haare mit Stirnglatze, 3-Tages-Bart und er sprach mit bayerischem Akzent.Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich des Theaterplatzes unterwegs waren, und Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nr. 0971 / 71490 in Verbindung zu setzen.