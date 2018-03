Bad Kissingen präsentierte sich auf der Internationalen Tourismus-Börse in Berlin

Die bis heute gelebte Tradition des Heilwasser-Ausschankes stellte Bad Kissingen heuer auf der internationalen Tourismus-Börse in Berlin vor. Im Rahmen der Kampagne "Bayern - traditionell anders" der Bayern Tourismus Marketing GmbH (by.TM) wurden potenziellen Gästen in der Bayernhalle die typisch bayerischen Eigenarten nähergebracht.



Auf der Messe waren zahlreiche Vertreter der Politik, wie die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen in einer Pressemitteilung schreibt. Am Wochenende, stand die ITB allen privaten Gästen offen, die sich Inspiration für den nächsten Urlaub holen wollten.



In der Bayernhalle stellte Bad Kissingen umfangreiches Informationsmaterial über das Bayerische Staatsbad zur Verfügung: Der Katalog "Urlaub & Gesundheit 2018" informiert über die neusten Urlaubsangebote und die verschiedenen Übernachtungsmöglichkeiten, der Erlebnisführer "Eine Reise durch Bad Kissingen" bietet erste Einblicke in die Kurstadt Bad Kissingen und das Kulturprogramm 2018 informiert über das kulturelle Angebot. Ergänzend dazu lag das Programmheft des Kissinger Sommers aus.