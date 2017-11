Bad Kissingen: Auto erfasst Fußgänger - 37-Jähriger stirbt

Mit Alkohol unterwegs?



Wie bereits berichtet, erfasste ein Auto in der Nacht auf Samstag einen 37-jährige Fußgänger auf der B286. Wie die Polizei mitteilt, starb der Mann nun im Krankenhaus. Die Ermittlungen hinsichtlich des exakten Unfallhergangs führt die Polizeiinspektion Bad Kissingen.Wie bereits berichtet, war ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Bad Kissingen gegen Mitternacht mit seinem Ford von Garitz in Richtung Albertshausen unterwegs. Kurz vor der Abzweigung Poppenroth erfasste der Pkw frontal einen Fußgänger.Der 37-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am Sonntagmorgen erreichte die Polizeiinspektion Bad Kissingen die Mitteilung, dass der 37-Jährige seinen schweren Verletzungen erlegen ist.Im Zuge der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fußgänger zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls unter Alkoholeinwirkung gestanden haben könnte.Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt auch ein Sachverständiger in die Ermittlungen mit eingebunden.