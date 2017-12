Zwölf Einladungen zum Entdecken einer zauberhaften Landschaft

Die 13. Sonderedition des Bildkalenders "Rhön NeueAnsichten 2018" ist erschienen. Der Kalender überrascht in diesem Jahr mit Sonnenaufgangs- und Untergangsbildern aus dem Dreiländereck. Er zeigt Aufnahmen aus bekannten und unbekannten Landschaftsregionen der Rhön denen man nur begegnet, ist man zu "Unzeiten" unterwegs. Eine Salweide in voller Blütenpracht, Gleitschirmflieger, die "Extremen" auf der Wasserkuppe bei heraufziehendem Gewitter und der nahe Vollmond; eine Himmelskonstellation die erst wieder in 30 Jahren so möglich sein wird, das Schwarze Moor zur blauen Stunde am frühen Morgen.



Das Format ist 35 x 50 Zentimeter, zwölf Kalenderbilder mit Mondphasen, Deckblatt, Übersichtsblatt mit Angabe der Feiertage, hochwertige Druckausführung. Preis 22 Euro. Bestellung bei Karin Anne Schöbel, www: neueansichten.de, Mail: karin.schoebel@neueansichten.de, Tel: 06654/917484.