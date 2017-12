Zwei Rhöner beim weltweiten Unesco-Jugendforum

Wie lassen sich junge Leute für Themen wie Umwelt-/ Naturschutz und nachhaltige Entwicklung begeistern? Wie können sie sich in "ihr" Biosphärenreservat, in dem sie leben, einbringen und Innovatives auf die Beine stellen? In Rovigo (Po-Delta, Italien) trafen sich zum Ersten weltweiten UNESCO-MaB-Jugendforum 282 Junge Menschen aus 85 Staaten und mehr als 142 Biosphärenreservaten weltweit, die eines gemeinsam hatten: Sie waren zwischen 18 und 35 Jahre jung, leben oder arbeiten in "ihrem" Biosphärenreservat, engagieren sich dort oder sind dort wissenschaftlich tätig. Darunter waren auch zwei Rhöner - Theresa Reß, 25, aus Frickenhausen, und Julian Schwabe,25, aus Urspringen. Beide wurden von der Bayerischen Verwaltungsstelle Biosphärenreservat Rhön, die die Fahrtkosten mit Mitteln aus dem Bayerischen Umweltministerium finanzieren konnte, der Unesco als Rhön-Delegierte vorgeschlagen. Aus anderen deutschen Biosphärenreservaten waren weitere vier Teilnehmer vertreten, heißt es in einer Pressemitteilung des Biosphärenreservats Rhön.



Sowohl Theresa als auch Julian sind keine Biosphären-Neulinge - Julian hat kürzlich beim mehrmonatigen Studienpraktikum in der BR-Verwaltung wesentliche Phase der Erarbeitung des neuen Rahmenkonzepts miterleben können. Theresa hat vor einigen Jahren bereits nach der Schule ein Freiwilliges Ökologisches Jahr beim Trägerverein des Biosphärenreservats im Bereich Umweltbildung absolviert.



Profunde Kenntnis der Ziele und Aufgaben

"Die profunde Kenntnis der Ziele und Aufgaben eines Biosphärenreservats, der Umsetzungsmöglichkeiten waren neben sehr guten Englischkenntnissen die Voraussetzung einer Teilnahme", so Dr. Doris Pokorny, die als Vermittlerin tätig war. "Dies war bei Beiden bestens gegeben". In Diskussionsrunden und insgesamt 50 Workshops wurden neue Wege der Information und Kommunikation der Themen mit denen sich Biosphärenreservate befassen, erarbeitet. Der Klimawandel wurde z.B. als ein umspannendes Thema identifiziert, das alle angeht. Für Julian war überraschend, wie "Menschen unterschiedlichster Herkunft, Religion, Profession und Sprache in so kurzer Zeit so produktiv zusammenarbeiten können. Das lässt hoffen, dass dies einen internationalen Impuls setzt, der auch viele andere Menschen zu einem Umdenken ihrer Lebensweise bringen kann".



Digitaler "Brutkasten"

Biosphärenreservate können weltweit nachhaltiges Wirtschaften befördern indem sie als Inkubatoren ("Brutkästen") und Multiplikationsplattformengenutzt werden. Die digitalen Medien spielen eine zentrale Rolle. Digitale Aus- und Weiterbildung, Internationale Kooperationen oder Sommerschulen können einen Weg darstellen, Interesse bei den jungen Leuten zu wecken und sie zu Botschaftern für die Biosphärenidee zu machen. Digitale Open-Access-Plattformen, stärkere Vernetzung und Kommunikation zwischen den BRs über soziale Netzwerke, Datenbanken, das Teilen von Forschungsergebnissen, Veranstaltung von Webinare (Seminare über das Internet), die Nutzung von Instagram als Werkzeug für interaktive Nachhaltigkeitskommunikation, Comics und Story-Telling als neue Formate werden als Vorschläge genannt. Es wird auch eine "einfachere, jugendfreundlichere Nicht-Expertensprache" benötigt, wie Julian heraushebt, "um junge Leute für Informationen und Probleme zu erreichen".



Austauschprogramme

Ferner sollten Austauschprogramme entstehen und günstige Aufenthaltsmöglichkeiten über Airbnb und Couch Surfing für Jugendliche aus anderen Biosphärenreservaten in allen Biosphärenreservaten weltweit entstehen. Nach Wünschen der jungen Leute sollen die besten Projekte ausgezeichnet werden. Die Sichtweise von jungen Menschen soll auf allen Kommunikationsebenen des MaB-Programms einfließen. Junge Leute wollen in jedem Fall in Entscheidungsgremien auf nationaler Ebene und vor Ort in ihren BRs einbezogen werden.



Die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und mit Wirtschaftsbetrieben, die für das Thema Nachhaltigkeit aufgeschlossenen sind, soll angewandte Forschung, Praktika und freiwillige Mitarbeit ermöglichen, so die Vorstellung der Jugend, die sich auch Biosphärenschulen und entsprechende Programme für Jugendklubs wünscht.



"Die vielen Gespräche mit anderen Teilnehmern haben bei mir bewirkt, dass ich mich unserem Biosphärenreservat Rhön noch stärker verbunden fühle. Das MaB-Jugendforum hat dazu beigetragen, dass ich mich noch mehr damit identifizieren kann und sehr stolz darauf bin, hier zu leben" resümiert Theresa.



Das war erst der Anfang

Weitere weltweite MaB-Jugendforen sollen folgen. Theresa schlägt vor, eine ähnliche Veranstaltung für Jugendliche speziell aus Biosphärenreservaten deutschsprachiger Länder zu machen. Dann sei die Sprache kein Hindernis mehr und es gäbe noch mehr Gemeinsamkeiten und praktische Umsetzungsmöglichkeiten. Diese Idee wird nun von Europarc Deutschland weiter verfolgt.



Theresa und Julian, die inzwischen unterwegs zum Masterstudium sind, haben sich vorgenommen, die Rolle der "Biosphärenreservate als Modellregionen für eine nachhaltige Entwicklung" stärker in ihrer Altersgruppe und ihren sozialen Netzwerken zu kommunizieren "Nachhaltigkeit sollte dabei nicht als "alternativ" gelten, sondern vielmehr als ein neuer Standard!", so Julian.



"Das MaB Youth Forum war eine prima Sache! Die Ergebnisse leiten quasi die Biosphäre 4.0 ein und sind eine wichtige Grundlage für unsere Arbeit" fasst Dr. Pokorny zusammen. "Schön ist es, dass die Veranstaltung einen echten Impuls für das Zusammengehörigkeitsgefühl der Jugend und das Netzwerk(en) in den BRs der Welt ausgelöst hat. Wir freuen uns jedenfalls sehr auf junge Couchsurfer aus aller Welt, die in der Rhön gemeinsam Ideen für eine nachhaltigere Welt von morgen "ausbrüten".