Zusammenhalt gestärkt und fit gemacht für künftige Herausforderungen

Dieser Tage fand das jährliche Wochenende für die Kirchenvorstände des evangelisch-lutherischen Dekanatsbezirks Lohr am Main statt. Rund 70 Teilnehmer aus den meisten der 22 Kirchengemeinden waren dazu in die Christlichen Gästehäuser Hohe Rhön nach Bischofsheim gekommen. Der Dekanatsbezirk Lohr am Main erstreckt sich von Marktheidenfeld im Süden bis Wildflecken im Norden. Er umfasst rund 18.000 evangelische Christen.



"Dieses Wochenende ist eine lange Tradition und ein kostbarer Schatz", stellte Dekan Till Roth zu Beginn fest. Am ersten Abend begrüßte er die ehrenamtlichen Kirchenvorsteher mit ihren Pfarrerinnen und Pfarrern. Er stellte die neue Dekanatskarte vor, aus der die Regionen, Pfarreien und einzelnen Kirchengemeinden gut ersichtlich sind. Roth informierte die Teilnehmer über aktuelle Themen des Dekanats und der Landeskirche. Demnächst solle in den Gästehäusern Hohe Rhön ein Ausbildungskurs für neue Lektoren - ehrenamtliche Frauen und Männer, die Gottesdienste leiten und dabei eine nicht von ihnen verfasste Predigt vorlesen - stattfinden. Dafür suche man nach rund 20 Interessenten aus dem Dekanat sowie dem Nachbardekanat Bad Neustadt.



Für Nachwuchs sorgen

Nachdem im letzten Jahr drei Prädikanten aus Altersgründen aus ihrem ehrenamtlichen Dienst verabschiedet wurden, sei es eine wichtige Aufgabe, hier für Nachwuchs zu sorgen. Auch angesichts des überschaubaren Theologen-Nachwuchses gebe es enorme Herausforderungen in der Zukunft, auf die man sich landeskirchenweit und dekanatsweit einstellen müsse und wolle.



Hauptthema der Wochenendtagung waren die im Herbst anstehenden Kirchenvorstandswahlen. Am 21. Oktober werden in der bayerischen Landeskirche in den 1537 Kirchengemeinden die Kirchenvorstände neu gewählt, unter dem Motto "Ich glaub. Ich wähl". Dazu war Kirchenrat Jörg Hammerbacher aus dem Landeskirchenamt München eingeladen, der seit zehn Jahren Fachmann unter anderem für den Bereich Kirchenvorstand ist. Er informierte nicht nur über das formale und rechtliche Umfeld der Wahlen, sondern regte vor allem die Teilnehmer dazu an, ihre eigenen Erfahrungen in der Arbeit im Kirchenvorstand auszuwerten, und so aktiv und gewinnend neue Kandidaten für dieses Amt zu finden.



Gute Mischung wünschenswert

Nachdem sich bereits in allen Kirchengemeinden Vertrauensausschüsse gebildet haben, suchen diese in den kommenden Wochen nach Frauen und Männern, die bereit sind, sich ehrenamtlich in der Leitung ihrer Kirchengemeinde zu engagieren. Wählbar sind Gemeindemitglieder ab 18 Jahren. Wünschenswert, so Hammerbacher, sei eine gute Mischung hinsichtlich des Alters, des Geschlechts sowie der Fähigkeiten und Gaben. Dabei wurde allgemein festgestellt, dass es schwierig sei, junge Menschen zwischen 18 und 40 Jahren zu gewinnen. "Wer wird die Verantwortung künftig übernehmen? Wir sollten deutlich machen, dass das Amt eines Kirchenvorstehers zwar gewissenhaft ausgeführt werden muss, aber von niemandem ein 150-prozentiger Einsatz erwartet werde", so Pfarrerin Barbara Weichert aus Zeitlofs, zugleich Seniorin des Pfarrkapitels. Das Denken "Wenn ich etwas mache, will ich es auch ganz und sehr gut machen", sei zwar ehrenwert, müsse aber in Zukunft angesichts der vielfach fehlenden Ehrenamtlichen wohl pragmatischer gehandhabt werden.

Bis Pfingsten sollen die vorläufigen Wahlvorschläge stehen. Am 17. Juni werden die endgültigen Wahlvorschläge bekannt gegeben. Dabei muss die doppelte Anzahl der zu wählenden Kirchenvorsteher aufgestellt werden. Gemeindeglieder können in den nächsten Wochen auch von sich aus Wahlvorschläge an die Vertrauensausschüsse oder amtierenden Kirchenvorstände machen. Neu ist, so Hammerbacher, dass bei der Wahl im Oktober erstmals alle wahlberechtigten Gemeindeglieder Briefwahlunterlagen erhalten. Auf diese Weise wolle man auch einladen, Verantwortung für die eigene Gemeinde zu übernehmen und die Wahlbeteiligung, die 2012 bei für eine kirchliche Wahl respektablen 20 Prozent lag, erhalten oder noch erhöhen.



Im Verlauf des Wochenendes war ausgiebig Zeit für Begegnungen und Gespräche zwischen den Programmpunkten. Die Tagung schloss mit einem gemeinsamen Abendmahlsgottesdienst am Sonntag.