Zeitlofs: Rathaus wird energetisch saniert

Es ist einiges zu tun am Rathaus Zeitlofs, auch wenn der größte Brocken schon fast bewältigt ist. Das Gebäude wird energetisch saniert. Bereits im Sommer wurde die Heizungsanlage erneuert, in den vergangenen Wochen folgte der Austausch von Türen und Fenstern. Auch die inzwischen aus der Mode gekommenen Glasbausteine links neben dem Eingang sind nicht mehr zu sehen. Stattdessen bauten die Arbeiter dort ein großes Fenster ein.



Im Moment stehen noch Restarbeiten aus. Wo neue Fenster eingesetzt wurden, kommt neuer Putz an die Wand und es wird frisch gestrichen. Im nächsten Jahr wird noch das Dach gedämmt. Insgesamt kalkuliert der Markt Zeitlofs mit 92.449 Euro, die all diese Maßnahmen wohl kosten werden. Das sagt Geschäftsleiter Tobias Fritzmann. Wie hoch die Ausgaben tatsächlich werden, müsse man abwarten. Allerdings wird die energetische Sanierung durch das Kommunalinvestitionsprogramm großzügig gefördert: 90 Prozent der Kosten bekommt die Gemeinde zurück.