Zauberhafte Klarinette

Im Hochschulpodium am Samstag, 28. Oktober, 20 Uhr, stellt sich dem Publikum im Dorint Resort & Spa Bad Brückenau ein spanisch-chilenisches Duo vor: Miguel Dopazo (Klarinette) und Daniela Saavedra (Klavier). Beide sind zurzeit Studenten in der Klasse von Prof. Angelika Merkle an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main im Fach Klavierkammermusik, die teilt der Veranstalter in einer Pressemeldung mit.



Der Klarinettist Miguel Dopazo absolvierte sein Bachelor-Studium an der Hochschule für Musik des Baskenlandes in San Sebastián, den Master-Abschluss machte er im Sommer 2017 in Frankfurt am Main bei Prof. Laura Ruiz-Ferreres mit Auszeichnung. Darüber hinaus genoss er eine Orchesterausbildung in Santiago de Compostela bei Martin Fröst und Andreas Sundén (vormals Soloklarinettist des Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam). Er wirkte bereits im Ljubljana International Orchester (Slowenien) sowie im Symphonieorchester Granada (Spanien) mit.



Daniela Saavedra studierte Klavier in der Klasse von Prof. Elisa Alsina an der Universidad de Chile in der Hauptstadt Santiago, für kurze Zeit nahm sie Unterricht auch bei der berühmten Pianistin Maria João Pires. In ihrer Heimat gewann sie verschiedene Preise und trat als Solistin mit diversen Orchestern Mit dem chilenischen Jugendsinfonieorchester gab sie Konzerte auch in Perú, Deutschland, Österreich, der Tschechischen Republik und der Slowakei.



Eröffnung mit Fantasiestücken

Das Hochschulpodium wird mit den Fantasiestücken op. 73 für Klarinette und Klavier von Robert Schumann eröffnet. Sie entstanden in Dresden im Jahr 1849. Diese Zeit war von schweren politischen Unruhen geprägt, die Schumann schließlich zwangen, mit seiner Frau Clara aufs Land zu fliehen, doch davon ist in den idyllischen drei Sätzen nichts zu spüren.



Es folgt Claude Debussys "Première Rhapsodie" von 1910, die für die Klarinetten-Abschlussprüfung am Pariser Conservatoire geschrieben wurde, sich aber rasch zu einem Schlager des Klarinettenrepertoires entwickelt hat - ein hochimpressionistisches Werk, das fabelhaft mit den klanglichen Möglichkeiten des Instruments spielt. Der Erfolg war so durchschlagend, dass Debussy die Klavierbegleitung später für Orchester transkribierte - in dieser Form ist die Rhapsodie bis heute in den Konzertsälen rund um die Welt zu hören.



Die Einbeziehung der Sonate für Klarinette und Klavier von Carlos Guastavino ins Programm ist eine Huldigung an den prominenten Vertreter der argentinischen Musik des 20. Jahrhunderts. Im Gegensatz zu seinem Zeitgenossen Alberto Ginastera zeigte sich Guastavino unbeeinflusst von der musikalischen Avantgarde - seine Musik ist immer tonal. Wegen seiner melodischen Gabe wurde er auch "Der Schubert der Pampas" genannt, seine Lieder "Pueblito, mi pueblo" oder "La Rosa y el Sauce" sind bis heute in ganz Südamerika immens beliebt.



Die 1962 komponierte Sonate für Klarinette und Klavier ist eines der letzten Werke des französischen Komponisten Francis Poulenc und beschließt auch den Konzertabend im Kuppelsaal. Sie besteht aus drei Sätzen und ist Arthur Honegger gewidmet. Uraufgeführt wurde sie erst nach dem Tode des Komponisten am 10. April 1963 durch Benny Goodman und Leonard Bernstein in der Carnegie Hall in New York.



Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.