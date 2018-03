Wildfleckener Grundschüler lernen den "Toten Winkel" kennen

Die Situation gehört zu den gefährlichsten im Straßenverkehr: Wenn im sogenannten "Toten Winkel" ein Lkw-Fahrer einen Fußgänger oder Radfahrer übersieht.



Deshalb nahmen die Klassen 2 bis 4 der Grundschule Wildflecken an der Aktion "Toter Winkel - Todes Winkel" des ADAC Nordbayern teil. Die Kinder lernten zunächst theoretisch, was es mit dem Begriff "Toter Winkel" auf sich hat.



An einem Löschfahrzeug wurden schließlich den Kindern die verschiedenen Stellen, die für den Lkw-Fahrer nicht einsehbar sind, demonstriert: Direkt vor dem Fahrerhaus, an der Seite rechts und links und hinten. Dafür wurden Bänder gespannt und Planen ausgelegt.



Im Anschluss durfte jeder Schüler in das Löschfahrzeug klettern und sehen, wie die Mitschüler im Toten Winkel "verschwinden". Sehr erstaunt waren die Kinder, dass es trotz der vielen Zusatzspiegel immer noch "Tote Winkel" gab. Diese "Toten Winkel" waren teilweise so groß, dass eine ganze Klasse darin Platz fand. So plastisch dargestellt verstanden die Kinder sehr gut, worin die Gefahr besteht und können sich im Straßenverkehr entsprechend verhalten.