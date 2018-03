Wieder ein Rekordjahr bei Bad Brückenaus Floriansjungern

Die Jahresmitgliederversammlung der Feuerwehr Bad Brückenau brachte viele Zahlen hervor. Kommandant Michael Krug führte anhand Statistiken über geleistete Stunden, abgearbeitete Einsätze und Altersgefälle durch den Abend. Dabei wurde nicht nur deutlich, dass die Belastung für das Ehrenamt immer größer wird, sondern sich auch die Zusammensetzung der Mannschaft, aufgrund der Altersstruktur, in den nächsten Jahren drastisch ändern wird.



Mit 193 Einsätzen und insgesamt rund 7500 Arbeits- und Ausbildungsstunden in 2017 bestritt die Feuerwehr Bad Brückenau ein weiteres Rekordjahr. Da der Einsatzdienst nach wie vor aus freiwilliger Leistung heraus gestemmt wird, ist es umso wichtiger, neue Mitglieder zu gewinnen und den Dienst für die bereits zum Teil langjährigen Dienstleistenden weiterhin attraktiv zu gestalten. Aus dieser Idee heraus resultiert die Arbeitsgruppe "Fit für die Zukunft", die mit Hilfe aller Mitglieder neue Ideen sammelt und etwas eingefahrene Prozesse verjüngen soll. Zur Mithilfe und Aufgeschlossenheit rief Krug deutlich auf.



Ehrungen und Beförderungen

Neben Statistiken und anstehenden Personalsituationen wurden auch Ehrungen und Beförderungen ausgesprochen. So wurden Vanessa Fischer, Benjamin Henkel und Florian Übelacker zum Oberfeuerwehrmann/frau, Maximilian Spahn zum Löschmeister und Daniel Schumm zum Oberlöschmeister befördert. Maximilian Spahn wurde zudem rückwirkend zum Jugendwart und Florian Übelacker zu dessen Stellvertreter ernannt.



Ehrungen für zehn Jahre aktiven Dienst erhielten Vanessa Fischer und Florian Übelacker, 20 Jahre Dienst leistete Daniel Schumm und ganze 30 Jahre Rainer Schumm. Für 40 Jahre Dienst am Nächsten werden Josef Schneider und Werner Übelacker die staatliche Ehrung im Rahmen des Florianstages erhalten.





Dank und Einladung



Bevor Schriftführerin Vanessa Fischer ihren Jahresbericht ablegte, in dem sie unter anderem das 150-jährige Jubiläum Revue passieren ließ und an die Stärke der Gruppe und die Kameradschaft appellierte, wurden die Wahlen der Vertrauenspersonen und der Kassenprüfer abgehalten. Unter den genannten Vorschlägen setzen sich Kim J.N. Sell und Florian Übelacker als Vertrauenspersonen durch. Wolfram Paul und Stephan Heil sind einstimmig zu Kassenprüfern gewählt worden.



2. Vorsitzender Dirk Haydu bedankte sich bei allen Mitgliedern und deren Familien für die geleistete Arbeit des Jahres und vor allem im Rahmen des Feuerwehrfestes, das ohne diese Hilfe sicher nicht zu stemmen gewesen wäre. Da nicht nur gearbeitet werden soll, sondern auch mal die Kameradschaft gestärkt werden muss, lud er in diesem Zuge auch gleich für den geplanten Tagesausflug im September ein.



Neben den Grußworten von Kreisbrandinspektor (KBI) Marco Brust und Bürgermeisterin Meyerdierks, die beide viel Lob und Anerkennung für die Feuerwehr Bad Brückenau und ihre über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Leistungen übrig hatten, gab es eine Aussicht auf die anstehenden Termine, die ein weiteres erfolgreiches Jahr versprechen sollen. Nachdem auch der Punkt Wünsche und Anträge abgehandelt wurde, schloss Dirk Haydu eine erfolgreiche Sitzung.