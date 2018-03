Wie gehen Naturschutz und Wirtschaft zusammen?

Unter welchen Bedingungen kann Regionalvermarktung direkt zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen? Welche Faktoren sind für ökonomischen Erfolg und das Erreichen der Naturschutzziele wesentlich?

Diesen und weiteren Fragen widmete sich eine 15-köpfige Gruppe junger Führungskräfte im Naturschutz aus 13 Staaten Osteuropas und Zentralasiens im Rahmen einer Fortbildung des Klaus-Töpfer-Fellowship. Veranstaltet wurde dies von der Internationalen Naturschutzakademie,

Vilm.



Unter Leitung von Dr. Doris Pokorny von der Bayerischen Verwaltungsstelle Biosphärenreservat Rhön durchliefen die Stipendiaten anhand von Rhöner Beispielsbetrieben die verschiedenen Stationen der Wertschöpfung regionaler Produkte im Rahmen der Dachmarke Rhön. Nach einem Einführungsvortrag zu Zielen und Aufgaben des Biosphärenreservats Rhön durch Dr. Pokorny begann die Exkursion mit einem Besuch bei Ludwig Weber vom Steffeshof in Unterleichtersbach.

Dort lernten sie, dass die Art der landwirtschaftlichen Erzeugung den wesentlichen Einfluss auf die Biodiversität hat. Der nach Demeter-Richtlinien wirtschaftende Bio-Betrieb hält mit Rotem Höhenvieh und Rhönschaf gleich zwei vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen, um deren Genpool zu erhalten und zu nutzen und baut zudem alte Getreidesorten an. Eine ausgeklügelte Fruchtfolge erhalte Bodenfruchtbarkeit und Bodenleben dauerhaft. Der Verzicht auf Pestizide und Kunstdünger bewahre das Grundwasser von Verunreinigungen und fördere die Insektenfauna.



Das gesamte Tier verarbeiten

Dr. Silvia Kleinhenz von der Metzgerei Kleinhenz in Unterleichtersbach erklärte die Schritte für die Vermarktung von Fleisch und Wurst aus ökologischer Produktion und regionaler Herkunft. Ziel

sei stets, das gesamte Tier zu verarbeiten. Jedoch "nein, Stierhoden gelten in Deutschland nicht als Delikatesse", kommentierte die Metzgereichefin den Vorschlag eines Teilnehmer aus Kirgistan, wo gerade dies hochpreisig vermarktet wird. "Alle geeigneten aber nicht marktgängigen Teile werden bei uns dennoch nicht verworfen, sondern werden zu einer leckeren Wurst für Hunde", so die promovierte Lebensmittelfachfrau.



Die Nachfrage nach Metzgereiwaren aus ökologischem Anbau sei bislang in den Städten höher als in der Rhön selbst, weshalb ein Schwerpunkt der Bio-Vermarktung das Rhein-Main-Gebiet sei.



Alleinstellungsmerkmal

Küchenchef Thomas König vom Dorint-Hotel in Bad Brückenau legte dar, wie die partnerschaftlichen Geschäftsbeziehungen zu regionalen Produzenten zu einem Alleinstellungsmerkmal des Hotels geführt haben. "Unser Angebot passt zu Firmen mit ökologischem Profil aus dem gesamten Bundesgebiet, die ihre Seminare und Veranstaltungen in unserem Haus durchführen."



Adam und Anneliese Zentgraf vom Streuobstdorf Hausen informierten rund um das Thema Streuobst und die aus dem Gemeinschaftsprojekt der Rhöner Apfelinitiative entstehenden Qualitätsprodukte und positiven Wirkungen für den Naturschutz - und dass es wünschenswert sei, mehr junge Leute in der Region für die Anlage von Streuobstflächen und deren Bewirtschaftung zu gewinnen.



Bei Pax-Bräu in Oberelsbach lernte die Gruppe von Inhaber Andreas Seufert, dass es möglich ist, mit der richtigen und einer der Nachhaltigkeit verpflichteten Geschäftsidee auch als Kleinbetrieb

eine wirtschaftlich erfolgreiche Nische zu finden.



Joachim Schneider von der Umweltbildungsstätte Oberelsbach vermittelte abschließend die Bedeutung der Bildungsangebote seines Hause für alle Altersgruppen für ein besseres Verständnis, wie nachhaltige Entwicklung gelebt und umsetzt werden kann.



Beeindruckt von den Beispielen und dem Engagement der regionalen Akteure verließen die jungen Führungskräfte die Rhön. "Sicher bis zum nächsten Mal", verspricht Gisela Stolpe, Leiterin der Internationalen Akademie für Naturschutz, die bereits zum dritten Mal das Biosphärenreservat Rhön wieder als "super Anschauungsort für diese Fortbildung" gewählt hatte.